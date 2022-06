Großartige Neuigkeiten von den polnischen Rockmeistern Riverside, die sich in die Studios begeben haben, um mit den Aufnahmen zu ihrem kommenden Studioalbum und dem Nachfolger des 2018 erschienenen Wasteland zu beginnen.

Aber hört es direkt von der Band: „Riverside beginnen mit den Aufnahmen zum neuen Album!

Hier sind wir also. Nach fast vier Jahren seit der Veröffentlichung von Wasteland sind wir endlich wieder in einem Studio, um unser achtes Album aufzunehmen. Dieses Mal wird das Material in zwei Aufnahmestudios aufgenommen, dem Boogie Town Studio in Otwock, von dem wir euch grüßen, und dem Studio Serakos in Warschau.

Das neue Material (das größtenteils bereits vorliegt) wird aufgrund des Titels und der Thematik alle Charakteristika des Riverside-Stils enthalten und dürfte das kraftvollste und intensivste Hörerlebnis seit Anno Domini High Definition bieten.

Bitte verfolgt unsere Social-Media-Accounts für weitere Informationen über den Aufnahmeprozess unserer neuen Veröffentlichung. Und es ist gut möglich, dass wir etwas davon während der abschließenden europäischen Riverside 20-Tour im September 2022 spielen werden.

Das Veröffentlichungsdatum des achten Riverside-Albums ist für Januar 2023 geplant.“

Nachdem sie kürzlich durch Nordamerika und Lateinamerika getourt sind, setzen Riverside die Feierlichkeiten zu ihrem 20-jährigen Bandjubiläum fort. Haltet Ausschau nach europäischen Riverside 20-Shows:

Riverside – Live 2022:

27.08.2022 Rzeszów (Poland) – Rockowa Noc

Riverside – 20th Anniversary European Tour 2022

03.09.2022 Prague (Czech Republic) – Futurum

05.09.2022 Bucharest (Romania) – Quantic Club

06.09.2022 Cluj-Napoca (Romania) – /Form Space

07.09.2022 Budapest (Hungary) – Barba Negra

09.09.2022 Milano (Italy) – Live Club

10.09.2022 Karlsruhe (Germany) – Substage

11.09.2022 Paris (France) – La Machine

13.09.2022 Antwerpen (Belgium) – Kavka

14.09.2022 Amsterdam (The Netherlands) – Melkweg

15.09.2022 Cologne (Germany) – Die Kantine

16.09.2022 Weert (The Netherlands) – De Bosuil

17.09.2022 Aarhus (Denmark) – Train

18.09.2022 Hamburg (Germany) – Docks

20.09.2022 Berlin (Germany) – Huxleys Neue Welt

22.09.2022 Gdynia (Poland) – Gdynia Arena

23.09.2022 Łódź (Poland) – Klub Wytwórnia

24.09.2022 Poznań (Poland) – B17

25.09.2022 Gliwice (Poland) – Arena Gliwice

Ticket-Infos für alle Shows findet ihr hier: https://riversideband.pl/en/gigs/

Riverside haben bereits eine spezielle digitale Single mit dem Titel Story Of My Dream veröffentlicht, um ihr 20-jähriges Jubiläum zu feiern. Dieser brandneue Track wurde im The Boogie Town Studio in Otwock, Polen, an zwei Tagen im Juli und fünf Tagen im September 2021 aufgenommen und abgemischt, engineered und gemischt von Paweł Marciniak sowie gemastert von Paweł Marciniak bei Manximum Records in Łódź, Polen.

Die Single Story Of My Dream ist mit einem Artwork von Travis Smith (Opeth, Katatonia, etc.) versehen und kann auch in einem Videoclip unter der Regie von Tomasz Pulsakowski / Sightsphere hier angesehen werden:

Zusätzlich haben Riverside zwei digitale „Best of“-Compilations veröffentlicht, um den umfangreichen und reichhaltigen Backkatalog der letzten zwei Jahrzehnte Bandaktivität zu präsentieren. Riverside 20 – Vol.1, The Shorts enthält 19 Tracks und Riverside 20 – Vol.2, The Longs enthält 14 Songs, die alle von Magda und Robert Srzedniccy (Serakos Studio) speziell für diesen Anlass remastert wurden.

Die beiden einzelnen Riverside 20-Compilations sowie ein Bundle sind hier erhältlich: https://riverside.lnk.to/Riverside20

Riverside hatten zuvor auch ihr Debütalbum Out Of Myself sowie Lost’N’Found – Live In Tilburg über InsideOutMusic wiederveröffentlicht, nachdem sie 2018 ihr gefeiertes letztes Studioalbum Wasteland veröffentlicht hatten. Die verschiedenen verfügbaren Back-Katalog-Titel von Riverside im IOM-Webshop finden Sie hier: https://www.insideoutshop.de/Search?q=riverside

Haltet Ausschau nach weiteren Riverside-Neuigkeiten in Kürze …

Riverside – Line-Up:

Mariusz Duda – Bass, Gesang

Maciej Meller – Gitarre

Michał Łapaj – Keyboards und Hammondorgel

Piotr Kozieradzki – Schlagzeug

Riverside online:

http://www.riversideband.pl

http://www.facebook.com/Riversidepl

https://www.instagram.com/riversideband.pl