Fazit

Der historische Roman führt den Leser in das 16. Jahrhundert zurück, als in England der Thron wackelte, neue Länder erobert wurden und die Zeit einmal mehr im Wandel war. Auf den Spuren dieser Epoche gelingt Robert Harris ein spannender wie authentischer Roman. Durch die Bindung in den Sachbuchsektor, versucht der Engländer so genau wie möglich die Abwicklungen in Königsmörder der gewählten Mittelalterzeit anzupassen. Die Erzählung ist stark, das Fundament betonfest und die Liebe zum fundierten Wissen bringen die Seiten zum Leben. Die geschichtliche Bindung bekommt einen hohen Stellenwert und verdrängt vielleicht ein wenig zu weit die Dramatik der Story. Im Großen und Ganzen jedoch lässt Robert nicht an seiner Handschrift zweifeln. Unaufgeregt bringt er in Königsmörder einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg über die Linie. Teilweise etwas verstrickt, bekommt er schlussendlich immer wieder die Kurve, um nicht zu weit abzudriften. Wer gerne Segel setzt, um in die Weiten der längst vergangenen Tage zu entfliehen, kommt in Königsmörder auf seine Kosten.