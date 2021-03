Filmtitel: Kommissar Wallander – Staffel 3

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Englisch

Laufzeit: ca. 270 Minuten

Genre: Krimi, Thriller, Drama

Release: 19.03.2021

Regie: Toby Haynes, Esther May Campbell, Charles Martin

Link: www.edel.com

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Kenneth Branagh, Sarah Smart, Richard McCabe, Jeany Spark, Saskia Reeves

Letzte Woche wurde der dritte Teil der Kommissar Wallander Serie veröffentlicht und ist bereits der Vorbote für das Ende. Die letzten drei Filme werden auf der vierten Ausgabe am 21.05.2021 veröffentlicht und damit haben fleißige Sammler alle zwölf Filme in ihrem Besitz. In den mitreißenden Verfilmungen der Krimiserie Kommissar Wallander punktet vor allem Kenneth Branagh – das Gesicht dieser Version. Mit seiner Interpretation der Rolle des eigensinnigen Ermittlers in der BBC Produktion von 2008 bis 2015 konnte er Rolf Lassgård, den man in der ersten Auflage als Kommissar Wallander kannte, mehr Konkurrenz machen, wie zunächst erwartet. In dieser Zusammenstellung warten Ein Mord Im Herbst, Hunde Von Riga und Vor Dem Frost. Herausgegeben wurde das Highlight wie schon die Vorgänger von Edel Germany GmbH.

Die Story von Kommissar Wallander – Staffel 3:

Kommissar Kurt Wallander (Kenneth Branagh) wollte sich eigentlich auf’s Privatleben fokussieren. Dennoch rutscht er stets in Reihen gar unerklärlicher Verbrechen. Willkürliche Morde im ruhigen wie familiären Ystad im schönen Südschweden geben Rätsel auf. Verbindungen zwischen schockierenden Selbstmorden und den brutalen Morden an Politikern sind eine zu überwindende Sackgasse. Weitere verstrickte Szenarien geben viele Fragen auf und lassen Krimi-Verständnis und Geschick Hand in Hand gehen.

Es scheint bald so, als habe der Schriftsteller Henning Mankell die Rolle seines melancholischen Ermittlers Kenneth Branagh wie einen maßgeschneiderten Anzug angelegt. In den mitreißenden Verfilmungen der Henning-Mankell-Bestseller verkörpert er den Kommissar Kurt Wallander imposant, authentisch und auf eine ergreifende Art und Weise. Verstärkt wird dieses durch die gelungene Kameraarbeit, der gut umgesetzten Kulisse und der gelösten Handlung vom Original, ohne das Ergebnis zu verfälschen.