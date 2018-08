Konzertfabrik Z7: am 15.09.2018 die Up In Smoke Warm Up Show

Ihr zählt sehnsüchtig die Tage bis zum Up In Smoke Festival im Z7 vom 5. Bis 6. Oktober? Naja, soooo lange müsst ihr ja gar nicht mehr warten um euch mit fettem Fuzz und geiler Stonermucke volldröhnen zu lassen… schon am 15. September steigt bei uns nämlich die Up In Smoke Warm Up Show mit Stoned Jesus, Mothership und Elephant Tree! Und es lohnt sich allemal vorbeizuschauen, denn wir bieten an diesem Tag vor Ort nochmals Up In Smoke Festival Tickets zum Early Bird Preis (CHF 78.50) an.

Special Guest:

– Mothership

– Elephant Tree

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 15. September 2018

Beginn: 18.00 Uhr

