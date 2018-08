Von 2009 bis 2013 waren die schwedischen Prog-Metaller Pain Of Salvation regelmässig zu Gast im Z7. Doch dann erkrankte Band-Mastermind Daniel Gildenlöw schwer. Sein Leben hing zeitweise an einem seidenen Faden. Im letzten Jahr kehrte der wiedergenesene Musiker mit seiner Band und dem Album In The Passing Light Of Day nach Pratteln zurück, um die neuen Songs und Highlights aus einem Vierteljahrhundert Bandgeschichte zu präsentieren. Die Fans feierten nicht nur das fantastische Bühnen-Comeback, sondern auch eine gelungene Rückbesinnung auf den Sound mit dem Pain Of Salvation zu einem der wichtigsten Exponenten des Genres geworden sind. Bald habt ihr erneut die Möglichkeit, Pain Of Salvation live im Z7 zu erleben!

Special Guest:

– Kingcrow

Location: Z7, Pratteln

Datum: Montag, 17. September 2018

Beginn: 20.00 Uhr



Hier gehts zur Veranstaltung

