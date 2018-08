Angelcrypt veröffentlichen Video zu ihrer am 27.08.2018 erschienenen Single The Black Hand

Maltas starke Melodic Death Band Angelcrypt veröffentlichen passend zu ihrer Single The Black Hand ein Video.

Die Single ist per Download über die Bandcampseite seit 27.08.2018 verfügbar. Passend dazu können die Fans über den Bandshop ein T Shirt erwerben.

Angelcrypt versprechen seit 1997 einen First Class Maltese Melodic Death Metal. Die Engelsgrüftler Shawn Mizzi (Guitars), Peter Grech (Guitars), Jean Cutajar (Bass), Robert Friggieri (Drums) und Joseph Grech (Vocals) aus Malta bringen einen tollen Melodic Death Metal auf die Bühne. Davon konnte man sich in Deutschland u.a. im JUZ in Andernach beim Support von Memoriam überzeugen (hier geht es zum Konzertreview).

