NORTHWARD, das Hard Rock Projekt von Floor Jansen und Jorn Viggo Lofstad veröffentlichen heute ihre erste Single sowie den Videoclip zu ‚While Love Died‘, von ihrem neuen Album „Northward“ (VÖ: 19. Oktober).

„Wir beide sind total stolz und freuen uns darauf euch zu zeigen, was wir kreiert haben. Hier ist unsere erste Single, ich hoffe ihr genießt sie“, kommentiert Gitarrist Jorn Viggo Lofstad.

Hier geht’s zum Video:

Die Single ist über diesen Link digital erhältlich: http://nblast.de/NWWhileLoveDied

Presave @ Spotify: http://nblast.de/NORTHWARDpreSav

Hört den Song in der NB Novelties Playlist: https://open.spotify.com/user/nuclearblastrecords/playlist/6aw9wiedFzzhJiI96DhNhw

Das Video wurde von Ville Lipiäinen (NIGHTWISH, PAIN u.a.) produziert.

Außerdem enthüllt die Band haute das Cover Artwork, welches von Hannes Van Dahl and Chris Rörland kreiert wurde sowie die Album Tracklist:

01. While Love Died

02. Get What You Give

03. Storm In A Glass

04. Drifting Islands

05. Paragon

06. Let Me Out

07. Big Boy

08. Timebomb

09. Bridle Passion

10. I Need

11. Northward

Das Album „Northward“ kann hier vorbestellt werden: http://nblast.de/NWNorthward

Es war während des „All Star Jams“ beim Progpower USA Festival im Jahr 2007, als NIGHTWISH-Sängerin Floor Jansen und PAGAN’S MIND-Gitarrist Jorn Viggo Lofstad erstmals zusammen auf die Bühne traten um ein paar Coversongs zu performen und sofort spürten sie die kreative Magie untereinander. Obwohl sich die beiden Musiker noch nie zuvor begegnet waren, entdeckten sie bald ihre gemeinsame Liebe zu Back-to-Basic-Hardrock und beschlossen, gemeinsam Songs zu erschaffen. So entstand im Jahr 2008 in kürzester Zeit so viel Material, dass sie bereits ein Album füllen konnten. Doch auf Grund des engen Zeitplans ihrer beiden Hauptbands sah das gemeinsame Projekt namens NORTHWARD nie das Licht der Welt – bis heute!

Im Jahr 2017, als NIGHTWISH ihre Schaffenspause einlegten, nutzte Floor die Gelegenheit, um ihren alten Freund Jorn Viggo erneut zu kontaktieren und zu sehen, ob er noch daran interessiert war, NORTHWARD wiederzubeleben – und natürlich war er das!

„Jørn Viggo sagte sofort zu und wir begannen, einen gemeinsamen Zeitplan aufzustellen, und trafen uns im März 2017 in Schweden wieder, um gemeinsam das gesamte Material durchzugehen. Und wir bemerkten schnell, dass wir weiterhin sehr glücklich mit den geschriebenen Songs waren“, erinnert sich Floor Jansen.

NORTHWARDs Sound bietet etwas ganz anderes als man es von den Hauptbands der beiden Musiker gewöhnt ist, und präsentiert starken und direkten Hard Rock in der Tradition von SKUNK ANANSIE, FOO FIGHTERS und ALTER BRIDGE sowie älteren Bands wie DEEP PURPLE und LED ZEPPELIN. Die Songs kommen sofort auf den Punkt und machen keine Gefangenen.

Mit Hilfe von Produzent Jacob Hansen (VOLBEAT u.a.), der die CD gemixt hat, schmiedete das Duo einen rohen Diamanten aus harten Riffs und Floors unvergleichlicher Stimme und obwohl die Songs bereits 2008 geschrieben wurden, klingen sie so frisch und lebendig an wie am ersten Tag ihrer Entstehung.

„Die Musik ist melodisch, aber auch klassischer In-Your-Face- und Kick-Ass-Rock voller cooler Riffs, starker Melodien und geschmackvollen Arrangements. Frei von Genres würden wir es einfach ‚Gute Musik‘ nennen“, kommentiert die Frontsängerin und fügt hinzu: „Wir wollten einen klassischen Rocksound, mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Gesang – ohne epische Keyboards oder bombastische Chören.“

Neben Floor Jansen und Jorn Viggo Lofstad finden sich auf dem Album Morty Black (TNT) am Bass, und Jango Nilsen und Stian Kristoffersen (PAGAN’S MIND) an den Drums. Zudem gibt es einen Gastauftritt von Floors Schwester Irene Jansen zu hören bei dem Gesangsduett ‚Drifting Islands‘. Auch Ronny Tegner von PAGAN’S MIND ist bei einem der Tracks am Klavier dabei.

Dieses Jahr ist NORTHWARD endlich bereit zum Angriff und das Release-Datum ihres Debütalbums wird bald enthüllt. Floor Jansen sagt: „Wir freuen uns darauf, dieses Rock-Album unter Nuclear Blasts Namen veröffentlichen zu können. Sie haben die Herausforderung angenommen, unser Non-Metal-Album in die Welt zu bringen, indem sie an uns als Musiker und an unsere Liebe zur Musik glauben. Wir haben beide unser Herz und unsere Seele in dieses Album gesteckt und können es kaum erwarten, es euch allen zu zeigen! “



Kommentare

Kommentare