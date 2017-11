Konzertfabrik Z7: Impericon Never Say Die! Tour 2017

Mit brachialen Breakdowns, peitschenden Gitarrenriffs und lautem Gebrüll, wird der Rhein im Basler Vorort Pratteln aus dem Flussbett geworfen. Die Impericon Never Say Die! Tour brettert wieder durch die Schweiz. Die geballte Ladung Hass, von Emmure, Deez Nuts, Chelsea Grin, Sworn In, Kublai Khan, Lorna Shore und Polaris wird sich bei der jedem Metal- und Hardcore-Fan bestens bekannten Tour im Z7 entladen.

Location: Z7

Datum: Freitag, 17.11.2017

Beginn: 18.00 Uhr

Tickets u.a. an der Abendkasse erhältlich

