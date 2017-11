Konzertfabrik Z7: am 20.11.2017 mit The Darkness

Mit ihrem Debüt Permission To Land mit der bekannten Single Auskopplung I Believe in a Thing Called Love wurden sie 2003 als die Retter des Rock’n’Roll gepriesen. 14 Jahre später sind The Darkness noch immer die markanteste und aufregendste Rockband Englands. Seit einigen Tagen ist die mit zahlreichen Awards und Platinalben dekorierte Truppe um die Brüder Justin und Dan Hawkins mit ihrem neuen Album Pinewood Smile wieder auf Tour.

Special Guest: Blackfoot Gypsies

Location: Z7

Datum: Montag, 20.11.2017

Beginn: 20.00 Uhr

Tickets u.a. an der Abendkasse erhältlich

