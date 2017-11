Rock’n’Roll aus Schweden – muss man dazu überhaupt noch was sagen? Imperial State Electric mit Sänger Nicke Andersson (Entombed, The Hellacopters) jedenfalls gehören zum Besten, was Skandinavien in den letzten Jahren an Bands exportiert hat. Sexy-groovend, eingängig-melodiös und durch und durch classic, heisst 70s Heavy meets 80s Stadion-Rock und eine Prise räudiger Punk darf auch nicht fehlen.

Special Guest: Dead Lord

Location: Z7

Datum: Donnerstag, 23.11.2017

Beginn: 20.00 Uhr

Tickets u.a. an der Abendkasse erhältlich

