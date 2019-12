Konzertfabrik Z7: neue Konzerte für 2020

Ben Harper & The Innocent Criminals

Z7 Summer Nights Open Air

Sonntag, 2. August

Die Magie ist zurück

Seit den frühen 1990ern aktiv, gehört Ben Harper heute zu den grössten Konsens-Künstlern der Folk, Rock, Blues, Reggae und Soul-Szene. Gleichermaßen von Bob Dylan und Bob Marley beeinflusst, betritt der vielseitig talentierte Multi-Instrumentalist von Album zu Album Neuland und begeistert Indie-Rock-Fans genau so wie Oldschool-Puristen. 20 Gold- und 7 Platin-Auszeichnungen sowie 3 Grammys – zuletzt in der Kategorie „Best Blues Album“ für seine Kollaboration mit dem Blues-Harp-Virtuosen Charlie Musselwhite – zieren den Karriereweg des Ausnahmekönners aus Kalifornien. Im August 2020 kommt Harper mit seiner kongenialen Begleitband The Innocent Criminals zu den Z7 Summer Nights.

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Fiddler’s Green

Raise Your Pints!

Seit 30 Jahren sind Fiddler’s Green auf Europas Bühnen zu Hause. Und auch viele Saitenwechsel, durchgeschwitzte Bühnenoutfits und einige kreative Veränderungen später, präsentiert sich die Band aus Erlangen frisch und motiviert wie eh und je. Energiegeladen, leidenschaftlich und unterhaltsam bringen Fiddler’s Green mit ihrem rasanten Mix aus Folk und Punk, den sie selber Irish Speedfolk nennen, nach wie vor die Wände zum Wackeln. Das aktuelle Album Heyday bietet denn einmal mehr Hörgenuss zum Mitsingen, Tanzen und Sorgen vergessen. Bei dieser gebündelten Ladung aus gnadenloser Spielfreude und folkigem Punkrock-Feuerwerk ist Stillstehen schlicht unmöglich.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Freitag, 16.10.2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Ross The Boss

„Wir, die Ross The Boss Band, freuen uns sehr, diese Monstereurotour ankündigen zu können. Nachdem wir dieses Jahr so hart an unserem neuen Album Born Of Fire gearbeitet haben, sind wir bereit, es zu veröffentlichen. Aber keine Sorge, wir spielen immer noch alle klassischen Stücke, die WIR ALLE LIEBEN. Diese Shows dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Es ist ein unglaubliches Paket von ungezügelter Metall- und RnR-Power !!!“

Ross und seine Band schließen sich mit den Schweizer All-Girl-Metallern Burning Witches und dem britischen Rock N ‚Metal-Psychos Asomvel zusammen.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Dienstag, 21.04.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Demnächst

Tribute Bash

Motörhead, Ozzy Osbourne, Iron Maiden und Manowar zusammen auf einer Bühne? Unmöglich! So ganz unmöglich nicht. Denn beim Tribute Bash machen wir vom Z7 zumindest die Illusion möglich. Für den Tribute Bash wurden die angesagtesten Tribute-Bands Europas verpflichtet. Die spielen die Musik ihrer Helden täuschend echt nach. Und sehen noch so aus wie sie. Unmöglich werden Skeptiker sagen. Anhören!, halten wir dagegen.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 28.12.2019

Beginn: 18:30 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung