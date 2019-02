Die finnischen Folk Metal-Superstars Korpiklaani haben vergangenen Freitag eine Touredition ihres aktuellen Studioalbums Kulkija veröffentlicht. Zur darin enthaltenen Beer Beer-CD haben u.a. auch Turisas und Trollfest einen Beitrag geleistet. Grund genug für Korpiklaani, ebenjene Bands direkt mit auf ihre morgen in Esch-sur-Alzette, Luxemburg beginnende Europatour zu nehmen! Zu Ende gehen wird die 30 Shows umfassende Reise am 24. März in der Kölner Essigfabrik. Lasst euch dieses Folk Metal-Trio nicht entgehen und sichert euch schnell noch Tickets! Unten gibt es alle Termine auf einen Blick.

Wayfarers & Warriors Tour 2019

w/ Turisas , Trollfest

21.02. LUX Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik

22.02. D Wacken – Wacken Winter Nights

23.02. NL Tilburg – 013

24.02. B Antwerpen – Trix

25.02. UK London – Islington Assembly Hall

26.02. F Lille – Le Splendid

27.02. F Paris – La Cigale

28.02. F Mérignac – Krakatoa

01.03. E Bilbao – Santana 27

02.03. P Porto – Hard Club

03.03. P Lissabon – Lisboa ao Vivo

05.03. E Málaga – Paris 15

06.03. E Murcia – Garaje Beat Club

07.03. E Saragossa – Centro Cívico Delicias

08.03. F Marseille – Espace Julien

09.03. CH Pratteln – Z7

10.03. F Bourg-en-Bresse – La Tannerie

11.03. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

12.03. HR Zagreb – Tvornica Kulture

13.03. H Budapest – Barba Negra Music Club

14.03. SK Bratislava – Majestic Music Club

15.03. PL Krakau – Klub Kwadrat

16.03. PL Warschau – Progresja

17.03. PL Danzig – B90

19.03. D Berlin – Huxleys Neue Welt

20.03. PL Breslau – A2

21.03. D Jena – F-Haus

22.03. D München – Muffathalle *NEUE VENUE*

23.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

24.03. D Köln – Essigfabrik

Weitere Korpiklaani-Termine:

w/ Troldhaugen

18.05. NZ Wellington – Valhalla

19.05. NZ Auckland – Whammy Bar

21.05. AUS Brisbane – The Triffid

22.05. AUS Sydney – The Manning Bar

23.05. AUS Canberra – The Basement Hotel

24.05. AUS Melbourne – Max Watts

25.05. AUS Adelaide – The Enigma Bar

26.05. AUS Perth – Amplifier Bar

31.05. – 02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

21. – 23.06. LT Varniai – Kilkim Žaibu

03. – 06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

21. – 27.07. SLO Tolmin – MetalDays

01. – 04.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

02. – 03.08. FIN Tampere – SaariHelvetti

