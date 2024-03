Kreuzer: haben ihren neuen Track „Spielfigur“ veröffentlicht

Kreuzer orientiert sich an einer Industrial Rock Musikrichtung, in der mit deutscher Sprache und harten, stampfenden Rhytmus- und Gitarrenriffs der Zeitgeist gespiegelt wird. Inhaltlich

richtet sich das Hauptaugenmerk textlich auf kritische Themen und den musikalischen Umgang damit. So werden in den Songtexten auch heikle Themen ungeschönt und und ohne Schnörkel

direkt verarbeitet. Kreuzer gibt’s nur auf Deutsch.

La Zaro wiederum ist konträr zu Kreuzer an einer internationalen Rock Musikrichtung orientiert, in welcher sich die ganze Bandbreite des Rock der 80er bis ins heutige Zeitalter widerspiegelt. Mit englischen Texten wird auch gerne auf die Mitwirkung weiblicher Rockstimmen zurückgegriffen, was das Ganze auch stimmlich vervollständigt.