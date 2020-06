Kruse: veröffentlicht „Balconia“ Song & Video!

Sdi Bassist und Sänger Reinhard Kruse hat mal wieder zugeschlagen und nach der digitalen Single Personal Corona Virus einen neuen Song zum Thema, bzw. der bevorstehenden Balkonien Open Air Saison veröffentlicht. Sdi befanden sich bei Ausbruch der Pandemie in Europa bekanntlich mitten auf der Tour anlässlich ihres Album Releases von 80s Metal Band, welche letztendlich zwischen Spanien und Portugal abgebrochen werden musste.

In Balconia, inspiriert durch das MDD Balkonien Open Air Shirt, geht es um die unzähligen ausgefallenen Konzerte, Festival und Partys sowie der daraus resultierenden Frage: „What should we do? We Rock! On our own Stage! Balconia!“

Den Song gibts ab sofort als Video auf YouTube und auf allen gängigen Download- und Streamingplattformen als digitale Single.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Single und den Shirts helfen Bands und Label die Folgen der Corona Krise etwas abzumildern.