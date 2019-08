Kurgan: dänische Melodic Death Metaller unterschriebne bei Massacre Records

Die dänischen Melodic Death Metaller Kurgan werden ihr Debütalbum Yggdrasil Burns am 20. September bei Massacre Records veröffentlichen.

Das Album wurde von Tue Madsen gemischt und gemastert. Dragan Paunović hat das Coverartwork gestaltet, das weiter unten zusammen mit der Tracklist des Albums verfügbar ist.

Kurgan präsentieren auf Yggdrasil Burns ein wahres Metal-Potpourri. Freut euch auf 10 schonungslose Death Metal Kracher, versehen mit einem Hauch von Classic Heavy Metal und Viking Metal.

Kurgan – Yggdrasil Burns

1. Hellstorm

2. The Fall Of Asgard

3. Yggdrasil Burns

4. Send Me A Raven

5. Kill The Enemy

6. Rise

7. Für Lise

8. Evil Dead

9. Regicide (The King Has Fallen)

10. Over The Lands, Into The Sea…

Kurgan Live

14.09.2019 DK Korsør – Korsør Kulturhus

https://www.facebook.com/kurganofficial

