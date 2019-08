Mystery Blue: offizielles Video zu „Hatred“ veröffentlicht

Schaut euch hier das offizielle Video zu Hatred, der zweiten digitalen Single vom kommenden Mystery Blue Album 8RED, an:

Das mittlerweile 8. Studioalbum der französischen True Metaller wurde von Vince Koehler in den V.I.P. Studios gemischt und gemastert. Er hat auch das Coverartwork gestaltet, das weiter unten zusammen mit der Tracklist verfügbar ist. 8RED erscheint am 20. September bei Massacre Records und kann hier vorbestellt werden » https://lnk.to/8red

Mit neuer künstlerischer Herangehensweise und einer modernen Produktion präsentieren Mystery Blue auf ihrem neuen Album 8RED ein Potpourri aus unvergesslichen Metal-Hymnen und aggressiven Metal-Krachern, sowie epischen, originellen und melodischen Stücken!

True Metal doesn’t get any better than MYSTERY BLUE. Get ready to bleed!

8RED Tracklist:

1. Hatred

2. One Shot

3. Killing Innocence

4. Throwaway Society

5. Vikings Of Modern Times

6. Final Fight

7. Legions Of Metal

8. Beast Within

9. Earth Without Humans

10. Introspection

Hatred (Official Video) – https://youtu.be/44E8qrHZnpE

Beast Within (Lyric Video) – https://youtu.be/RT_r9BjPtPg

