Kurz Und Knackig: Künstler lassen die musikalischen Hosen runter Vol. 47

Bei Kurz Und Knackig geht es einfach darum, dass Musiker innerhalb kürzester Zeit 30 Fragen zum Thema Musik im Allgemeinen beantworten. In kurzen Abständen werden immer wieder die unterschiedlichsten Künstler ihre musikalischen Hosen vor euch runterlassen.

Heute stand uns André „Kochi“ Koch von Tyson und Iron Mic. Rede und Antwort.

Meine früheste Kindheitserinnerung, die etwas mit Musik zu tun hat, war:

– …meine Mutter, beim Mitschneiden ihrer Favorites aus dem Radioprogramm.

An dieses Schätzchen aus der Musiksammlung meiner Eltern kann ich mich erinnern:

– The Who & The Jimi Hendrix Experience (2LP, 1970)

Mein Vater quälte mich oft mit der Musik von:

– Gequält hat er uns nur mit seinem Gesang aka Wolfsgeheul.

Diese Musikposter/Bandposter hingen in meinem Kinder- /Jugendzimmer:

– Guns n’ Roses

Mein erstes selbst gekauftes Album war:

– Queen – Greatest Hits I

Diesen Song aus meiner Kindheit mag ich auch heute noch hören:

– Jeanette – Porque Te Vas

Mein erstes besuchtes Konzert war:

– Wiener Sängerknaben (1979)…und das ist bis zu den 90ern noch die beste Antwort 😉

Meine ersten eigenen Gehversuche an einem Instrument waren:

– Klassische Gitarre

Mein absoluter Lieblingssong ist:

– Unmöglich zu beantworten.

Meine erste Berührung mit Rock/Metal war:

– Queen in Dauerschleife in der Nachbarswohnung

Außer Rock/Metal mag ich noch:

– Orchestrale Soundtracks (Neoclassic)

Beim Autofahren höre ich:

– Podcasts, Metal-Neuerscheinungen

Zu einem romantischen Abend gehört Musik von:

– …egal welcher Band, weil ich frisch geduscht und gekocht habe. Unschlagbare Kombi!

Beim Sex mag ich die musikalische Untermalung von … überhaupt nicht:

– Endstille, haha.

Auf meiner Hochzeit läuft/lief:

– Papa Roach – No Matter What (Acoustic Version)

Auf meiner Beerdigung soll … laufen:

– Motörhead

Diese(r) Band/Künstler ist zum Abgewöhnen?

– Volbeat

Meine Lieblingsband ist:

– Motörhead? As I Lay Dying? Kvelertak?

Die unterbewerteste Band aller Zeiten ist:

– Tyson

Dieses peinliche Album befindet sich in meiner Sammlung:

– Mir ist so schnell nichts peinlich, aber um mal ein bisschen Schwung in die Kieler Beef-Kultur zu bringen, sage ich, das 1998er Debütalbum von Ivory Tower.

Auf dieses Schätzchen in meiner Musiksammlung bin ich besonders stolz:

– Guns n’ Roses – Appetite For Destruction auf Vinyl mit dem ursprünglichen, später ins Booklet verbannte Coverbild von Robert Williams (Danke, Ollo!)

Das Konzert dieser Band würde ich zuliebe meine(s/r) Partners/Partnerin besuchen:

– Muse

Unter der Dusche singe ich gerne diesen Song:

– Diverses

Mein bestes besuchtes Konzert war:

– Velvet Revolver / Große Freiheit, Hamburg 2004

Dies Konzert abseits von Rock/Metal habe ich besucht:

– Beastie Boys

Ein Konzert diese(r/s) Band/Künstlers brauche ich nicht noch einmal:

– Supertramp

Stillstehen kann ich nicht bei einem Konzert von:

– Smoke Blow

Auf einem perfekten Mix-Tape dürfen diese drei Songs nicht fehlen:

– Judas Priest – Painkiller

– Kreator – Hordes Of Chaos

– Mötley Crüe – Kickstart My Heart

Drei Alben, die ich mitnehme auf eine einsame Insel:

– Spiritual Beggars – Ad Astra

– Social Distortion – White Light, White Heat, White Trash

– Kvelertak – s/t

Diesen Schlagersong gröle ich begeistert mit, wenn ich besoffen bin:

– Nice try 😉

