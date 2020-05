Lachend In Die Kreissäge – Der Podcast: Episode 2 online – zu Gast: Chris Klimek (Musikmanager)

Was haben Mario Barth, Volbeat und rülpsende Tote im Altersheim gemeinsam? Das alles und noch viel mehr besprechen Janosch und Jan mit ihrem ersten Gast: dem Musikmanager Chris Klimek. Neben zahlreichen Anekdoten gibt Chris auch einen sehr intimen Einblick in sein Privatleben und berichtet von seinen zahlreichen Erfahrungen im Musikbusiness.

Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Janosch Rathmer und Jan Hoffmann spielen seit vielen Jahren zusammen in der Band Long Distance Calling und haben gemeinsam viel erlebt. Neben Erfolgserlebnissen gehören dazu natürlich auch Situationen, in denen ein Plan mal nicht funktioniert hat. Darüber kann man sich ärgern, oder man versucht daraus zu lernen. Über genau solche Situationen sprechen Janosch und Jan miteinander und mit anderen Gästen. Es wird also spannend, welche Leichen so alle im Keller liegen. Aber keine Sorge: unterhaltsam wird es auch, denn es gibt sicher die eine oder andere Anekdote zu erzählen!