Landmvrks: veröffentlichen brandneues Musikvideo zu „Wake Up Call“ vom aktuellen Album „Fantasy“

Die in Marseille, Frankreich, ansässigen Metalcore-Stars Landmvrks haben gerade ihr brandneues Musikvideo für Wake Up Call von ihrem aktuellen Album Fantasy veröffentlicht, das fast sein einjähriges Jubiläum feiert. Landmvrks werden im Oktober / November mit den Special Guests Resolve ihre französische Headline-Tour starten. Im Dezember werden sie dann ihre Labelkollegen Any Given Day gemeinsam mit Bleed From Within auf ihrer großen europäischen Album-Tour unterstützen!

Schaut euch das brandneue Musikvideo zu Wake Up Call hier an:

Kauft und/oder streamt Fantasy hier: https://LANDMVRKS.lnk.to/FantasyAlbum

Landmvrks French Headline Tour 2019

/w special guest: Resolve

24/10 – Montpellier

25/10 – Toulouse

26/10 – Nantes

27/10 – Bordeaux

29/10 – Lille

30/10 – Paris

31/10 – Annecy

01/11 – Lyon

02/11 – Strasbourg**

**No Resolve

Tickets : www.landmvrks.com

Any Given Day European Album Tour 2019«

/w special guests: Landmvrks, Bleed From Within

3/12 – Nürnberg, Germany

4/12 – Wien, Austria

5/12 – Praha, CZ

6/12 – Berlin, Germany

7/12 – Bremen, Germany

8/12 – Antwerp, Belgium

12/12 – Aarau, Switzerland

13/12 – Stuttgart, Germany

14/12 – Augsburg, Germany

15/12 – Salzburg, Germany

18/12 – Wiesbaden, Germany

19/12 – Munster, Germany

20/12 – Hamburg, Germany

21/12 – Jena, Germany

22/12 – Oberhausen, Germany

Tickets: www.anygivenday.eu

Landmvrks veröffentlichten ihr erstes Live-Album Live At Espace Julien, Marseille mit der besten Sammlung ihrer Most-Wanted Tracks.

Schaut euch das Live At Espace Julien, Marseille hier an:

Kauft und/oder streamt das Live-Album hier: https://landmvrks.lnk.to/Live

