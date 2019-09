Emerald City – Die dunkle Welt von Oz: ab 4. Oktober auf Blu-ray und DVD sowie digital

capelight pictures präsentiert Tarsem Singhs Serienspektakel Emerald City – Die dunkle Welt von Oz. In seiner 10-teiligen, düsteren Verfilmung des beliebten Märchens Der Zauberer von Oz entfesselt der visionäre Regisseur von The Fall und The Cell einen furiosen Bildersturm und entführt sein Publikum in eine mystische Fantasy-Welt. In der Hauptrolle der Dorothy wird Adria Arjona (Pacific Rim 2: Uprising) von einem Tornado in die dunkle Welt von Oz getragen. Dort trifft sie u. a. auf Vincent D’Onofrio (Die glorreichen Sieben, Criminal Intent – Verbrechen im Visier) und Joely Richardson (Nip/Tuck) in Nebenrollen.

Emerald City – Die dunkle Welt von Oz ist ab dem 4. Oktober auf Blu-ray und DVD sowie digital erhältlich.

Kurzinhalt:

Nach zwanzig Jahren erhält die junge Krankenschwester Dorothy endlich ein Lebenszeichen von ihrer leiblichen Mutter. Auf der Suche nach ihr wird Dorothy von einem heftigen Sturm überrascht. Sie rettet sich in einen Polizeiwagen, doch der Tornado macht auch vor dem Auto nicht halt und reißt sie samt Polizeihund Toto mit sich, geradewegs in die magische und düstere Welt von Oz. Dort liefern sich verfeindete Königreiche erbitterte Kämpfe um die Vorherrschaft. Nur ein allmächtiger Zauberer in Emerald City kann ihr helfen, wieder nach Hause zu finden. Mit ihrem vierbeinigen Begleiter macht sich Dorothy auf den Weg zu ihm. Auf ihrer Reise erkennt sie schon bald, dass sie fest mit dem Schicksal der fremden Welt verbunden ist und die Zukunft von Oz in ihren Händen liegt.

