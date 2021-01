Landmvrks: veröffentlichen neue Single & Video „Paralyzed“ vom kommenden Album „Lost In The Waves“

Nach ihrem Meisterwerk Fantasy (2018), das zeigt, wie erfolgreich die Band es geschafft hat, sich einen Namen zu machen und sich mit ihrem eigenen Stil zu behaupten, sind die in Marseille, Frankreich, ansässigen Metalcore-Stars Landmvrks mit voller Power zurück!

Frischer und härter als je zuvor veröffentlichten sie Ende 2020 Rainfall, Lost In A Wave und starteten offiziell den Pre-Order für ihr drittes, bevorstehendes Album namens Lost In The Waves. Das härteste und organischste Album, mit einem kompromisslosen, unverwechselbaren Stil. Das ist Landmvrks in seiner reinsten Form.

Lost In The Waves wird am 26. Februar 2021 via Arising Empire als CD, limitiertes Vinyl in zwei verschiedenen Farben und als limitierte, special Fanbox erhältlich sein. Jetzt sichern.

Die Turbulenzen der globalen COVID-19-Pandemie haben sich verheerend auf die Live-Musik ausgewirkt. Shows und Festivals auf der ganzen Welt wurden abgesagt oder verschoben, mit großer Unsicherheit darüber, wann sie zurückkehren werden.

Ein solches Festival war Storm The Arena, das am 12. Dezember 2020 in der ikonischen Accor Arena in Frankreich stattfinden sollte. Landmvrks besuchte während der Pandemie den legendären Veranstaltungsort, um das Video für Paralyzed sicher abzudrehen, das den Musikern und denjenigen auf der ganzen Welt gewidmet ist, die in diesen beispiellosen Zeiten gelähmt bleiben.

Landmvrks Europe / United Kingdom 2021

presented by Kingstar Music

Supports: Resolve + Special Guest

11.10.21 UK Birmingham Asylum 2

12.10.21 UK Glasgow Garage Attic

13.10.21 UK Manchester Star & Garter

14.10.21 UK London 229

15.10.21 NL Arnheim Willemeen KZ

16.10.21 BE Aarschot JC De Klinker

18.10.21 DE Köln MTC

19.10.21 DE Leipzig Naumanns

20.10.21 DE Hamburg Logo

21.10.21 PL Warsaw Poglos

22.10.21 DE Berlin Cassiopeia

23.10.21 DE Essen Crowdsalat Festival *Landmvrks only

24.10.21 CZ Republic Prague Futurum

25.10.21 SK Bratislava Kulturak Klub

26.10.21 DE München Backstage

27.10.21 DE Stuttgart Club Cann

29.10.21 DE Trier Miez

30.10.21 DE Schweinfurt Alter Stattbahnhof

31.10.21 DE Göttingen Freihafen

01.11.21 DE Wiesbaden Schlachthof

02.11.21 CH Aarau Kiff

03.11.21 IT Modena La Tenda

04.11.21 IT Milan Legend Club

05.11.21 IT Verona The Factory

06.11.21 CH Martigny Sunset Bar

Tickets : www.landmvrks.com

Landmvrks France 2021

presented by Opus Live

04.09.21 FR Marseille – Espace Julien

09.09.21 FR Grenoble – L’Ampérage

10.09.21 FR Lille – La Bulle

11.09.21 FR Paris – La Maroquinerie

16.09.21 FR Metz – L’Aérogare

17.09.21 FR Mulhouse – Noumatrouff

18.09.21 FR Lyon – CCO

24.09.21 FR Nantes – Scène Michelet

25.09.21 FR Quimper – Novomax

Tickets : www.landmvrks.com

