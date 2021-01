Helltrail: haben neue Single „Constant Resistance“ veröffentlicht

Neues von den Heavy-Rockern Helltrail aus Nordrhein-Westfalen.

Das Ende 2019 veröffentlichte Debütalbum Off A Six Foot Town erntete bereits gute Kritiken. Nun legen die Vier mit der Single Constant Resistance ein weiteres Schwermetallgeschoss nach.

Unter dem Motto „nicht kleckern, sondern klotzen“ erscheint parallel das zugehörige Full HD Video, das ab sofort hier zu sehen ist.

Um in der heutigen Zeit aufgrund des Titels nicht in eine falsche Ecke gestellt zu werden, gibt es noch ein Videostatement über Helltrails Songwriting im Allgemeinen und den Inhalt der Single im Besonderen unter folgendem Link: https://youtu.be/5K6OZYuinp8

Statement zu Constant Resistance:

„In der heutigen Zeit können Texte sehr leicht missverstanden werden. Was Worte anrichten können, haben wir alle in den letzten Tagen in den Nachrichten gesehen.

Deshalb haben wir uns zu folgendem Statement entschlossen:

Unsere neue Single Constant Resistance wurde bereits vor einigen Monaten geschrieben. Die Grundidee hinter dem Song ist also schon ein paar Tage älter.

Unserer Meinung nach sind Songtexte etwas Persönliches, ein Statement, mit dem man leben und hinter dem man voll und ganz stehen kann. Sie basieren darauf, was man er- oder überlebt hat oder was, was man sich für sein eigenes Leben vorstellen kann.

Die Songs von Helltrail sind ebenfalls eine ganz persönliche Sicht auf das Leben wie es ist, sein kann oder sein sollte.

Dabei spielt es keine Rolle, ob man ein politischer Mensch ist oder nicht. Doch wenn es um Dinge geht, welche die gesamte Menschheit betreffen, egal welcher Hautfarbe oder Überzeugung, muss man immer zusammenstehen.

Fakten sind nicht zu ändern.

Die Erde ist schon lange keine Scheibe mehr, wie man noch vor 1000 Jahren glaubte. Nur weil man etwas nicht sehen kann, heißt das nicht, dass es nicht existiert. Ein simples Beispiel: Wie viele von Euch haben wirklich schon einmal elektrischen Strom gesehen?

Die Geschichte zeigt immer wieder, dass politische und religiöse Extremisten die Welt schon oft genug an den Rand des Abgrunds gebracht haben.

Um es kurz zu machen:

„Better doubt every day, your mind and your way“ – seid immer kritisch und aufgeschlossen. Hinterfragt regelmäßig Euch selbst und auch Euer Handeln.

Vor allem aber solltet Ihr Euch nicht von Verschwörungstheoretikern, politischen und/oder religiösen Extremisten oder „alternativen Fakten“ vereinnahmen lassen.

Und ein letzter Punkt:

Wer auch immer auf die Idee kommen sollte, Constant Resistance für seine eigenen verqueren Zwecke missbrauchen zu können, der darf mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.“

Obwohl auch Helltrail pandemiebedingt im letzten Jahr alle geplanten Shows absagen mussten, hat das Quartett die Zeit keineswegs vertrödelt. Sänger/Gitarrist Achim Lanzendorf, gleichzeitig künstlerischer Kopf der Band, sagt: „Wir haben viel Zeit darauf verwandt, lange an jedem neuen Song zu feilen. Es hat sich zwischenzeitlich ein ganz neues Team um uns eingefunden, um der Band von Audio bis zur PR noch mal einen gehörigen Schub zu geben.“

Der Stil orientiert sich dabei nach wie vor an der Traditionslinie von Motörhead, Black Label Society und Psychopunch, aber auch furiosen Gitarrenattacken der frühen Metallica/Megadeth bis hin zu thrashigen Uptempo-Beats im Stil von Testament. Die schon bewährten harten Grooves, eingängigen Melodien und knackigen Shout-Refrains des ersten Albums, werden in 2021 allerdings noch durch ein neues, noch brachialeres Soundgewand ergänzt.

Der Release der 4-Track EP Always Shoot Twice ist für den 16.04.2021 angesetzt und wird mit drei weiteren Songs das breite musikalische Spektrum der Band untermauern. Zusätzlich dürfen sich die Fans Ende März auch auf ein weiteres Video freuen. Dem gerade verlängerten Lockdown zum Trotz wird im Hintergrund bereits fleißig über neue Liveshows verhandelt. Schließlich wollen sie ihre schweren Grooves bald wieder vor Publikum zum Besten geben. „Wir kreieren unsere Musik definitiv nicht nur für das Studio und die Tonkonserve, sondern in erster Linie für die Clubs und Bühnen dieser Welt!“

Contant Restistance kann man unter diesem Link bekommen: https://my.spread.link/qhqw

Helltrail Line-Up:

Achim Lanzendorf – Vocals, Guitars

Kalli Wilms – Bass, Vocals

Alex Leu – Guitars, Vocals

Guido Baumann – Drums

Weblinks:

www.helltrail.com

facebook.com/helltrail

instagram.com/helltrail

backstagepro.de/helltrail

Quelle: Another Dimension