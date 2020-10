Leise War Gestern – Der Time For Metal Podcast: Britta Görtz (Critical Mess) im Interview

Anhören: Spotify: hier Apple Podcasts: hier Breaker: hier Google Podcasts: hier Overcast: hier Pocket Casts: hier Radio Public: hier Anchor.fm: hier

Unser Podcast behandelt das Grundthema, was uns als Metal-Magazin besonders wichtig ist – den Metal. Hierbei bedienen wir uns bei jeder Art von Themen, welche in erster oder vielleicht auch zweiter Linie mit den Genres Metal & Rock (und deren Subgenres) zu tun haben könnten. In unserer Interviewreihe holen wir uns interessante Personalien in unser Studio und sprechen mit ihnen über ihre Arbeit in der Metalszene.

Unser heutiger Gast ist Britta Görtz, die außergewöhnliche Sängerin, Shouterin und Growlerin der Band Critical Mess. Neben ihrer Arbeit am Mikrofon für die Death Metaller aus Hannover hat sie sich zu Beginn des Jahres selbstständig gemacht und bietet sich zusätzlich interessierten Sängern (und denen, die es werden wollen) als Vocalcoach an. In Folge 10 unseres Podcasts sprechen wir sowohl über ihre Karrieren (Gesang, Marketing und Vocalcoach), jedoch auch darüber, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt, wie COVID-19 sie beeinflusst hat und was ihre Oma wohl zu der Musik sagen würde, die Britta mit ihrer Band produziert.

Damit ihr euch von Brittas Stimme ein besseres Bild machen könnt, haben wir unser Standardoutro durch den Song Feasting von Critical Mess (veröffentlicht auf dem Album Human Praey 2018) ersetzt.

Der Podcast ist bis auf Weiteres für jeden zweiten Dienstag geplant – Folge 11 folgt am 20.10.2020

