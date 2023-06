Leopard: veröffentlichen zweite Single „Kommst Du Mit?“ feat. Salò, aus dem kommenden Debütalbum „Überleben“

Leopard und Salò kannten sich nicht, aber fanden einander gut und so wurde via Instagram ein erstes Treffen im Berliner Proberaum vereinbart. Dreißig wilde Minuten später war Kommst Du Mit? fertig. Erst-bestes Gitarrenriff (catchy!), Grunge Refrain, Text-Inspiration von den Postern an der Wand, fertig, Selbstläufer! Spätestens jetzt war allen Beteiligten klar: Leopard und Salò sind ein Match. Kommst Du Mit? ist die zweite Auskopplung aus dem Leopard-Debüt Überleben, das am 01.09.23 erscheint.

Leopard ft. Salò – Kommst du mit? (Single)

Stream: https://bfan.link/kommst-du-mit

Der Song reicht eine ausgestreckte Hand an alle Nachtschwärmer*innen, hoffnungslos Verlorenen und Verliebten, an alle die dem Exzess und dem Kontrollverlust huldigen. Analog dazu verwirren und überschlagen sich die Stimmen von Andreas und Lars nach ihren jeweiligen Strophen in den finalen Refrains zu einem verzweifelten Schrei nach dem Anker inmitten des Meeres der Extase und der Nacht. Die letzte Zeile des Songs bringt es auf den Punkt: „Ich bin allein in einer Welt, die ohne dich zusammenfällt – zusammen fällt es keinem auf“.

Vorher war bereits die Single Warnung aus dem Album Überleben erschienen.

Leopard online:

https://www.facebook.com/leopardmusik/

https://www.instagram.com/leopardmusik/?hl=de