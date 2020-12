LGND (For The Fallen Dreams): teilt neuen Song „Psychedelic Nightmare“

Chard Ruhlig, seines Zeichens Sänger der Metalcore-Band For The Fallen Dreams, präsentiert unter dem Synonym LGND den brandneuen Track Psychedelic Nightmare:

Ruhlig macht es sich zu eigen, für jeden Song andere Produzenten und Gastmusiker zu engagieren. Seine Mitstreiter sorgen für die Instrumentals und Produktion, während er die Texte und Vocals beisteuert. So erhält der Amerikaner auf Psychedelic Nightmare Unterstützung von Daniel „DL“ Laskiewicz (ex The Acacia Strain). Weitere Kollaborationen sind u.a. mit Mitgliedern von The Ghost Inside, Attila und The Browning in Planung.

Sein Vorgehen erläutert Ruhlig wie folgt:

„Six different writers/producers and a lot of trust went into this release. I’m extremely proud of how everything came out and can’t wait for you all to hear what we did. Times are changing, so are we.“

Das Projekt wurde bereits 2009 ins Leben gerufen setzt mit seinem einzigartigen Stil aus aggressivem Metal, Thrash und dem frühen Nu Metal neue klangliche Maßstäbe. Für das kommenden Jahr ist die Veröffentlichung einer EP via Rise Records in Arbeit.