Lik: haben ihr neues Album ‚Misanthropic Breed‘ veröffentlicht

Am Freitag haben die aus Stockholm stammenden Lik ihr neues, drittes Album Misanthropic Breed via Metal Blade Records veröffentlicht. Zur Feier des Tages spendiert uns die Band ein Video zur neuen Single Morbid Fascination! Schaut euch den von Joakim Antman abgedrehten Clip hier an:

Anhören und bestellen könnt ihr euch Misanthropic Breed hier: metalblade.com/lik – dort kann das Album in diesen Formaten bestellt werden:

– LTD. DIGI (+ bonus track)

– 180g black vinyl (EU excl.)

– Opaque red vinyl (ltd. 400, EU excl.)

– Purple vinyl (ltd. 200, EU excl.)

– White red splatter vinyl (ltd. 100, Kings Road excl.)

– Clear / red & white splatter vinyl (ltd. 200, EMP excl.)

– Red /Black dust vinyl (ltd. 200, band store excl.)

– clear warm gray marbled vinyl (US excl.)

Schweden ist bekanntlich seit jeher eine Death-Metal-Hochburg, und die Stockholmer Lik bestätigen dies mit ihrem dritten Album. „Es heißt Misanthropic Breed, weil dieser Titel die heutige Welt und die Generationen beschreibt, die daraus hervorgehen“, sagt Gitarrist und Sänger Tomas Åkvik. „In gewisser Weise gilt der Sinnspruch ‚Jeder ist sich selbst der Nächste‘ mehr denn je, aber davon abgesehen ist es auch eine Hommage an Dismember und Entombed.“

Im Sinne der dunkleren und ernsteren, weniger humorvollen Ausrichtung als zuletzt ließ sich der Vierer teilweise von Filmen und Literatur anregen, vor allem aber ihrem eigenen bisherigen Repertoire. „Das Material ist von älteren Lik-Songs inspiriert und spinnt deren Faden weiter. Natürlich ist auch unsere Liebe zu anderen Bands eingeflossen, doch Female Fatal To The Flesh stellt z.B. eine Weiterentwicklung von The Deranged von Carnage und Skin Necrosis von Mass Funeral Evocation (2015) dar, wohingegen The Weird an die Brutalität von Ghoul von derselben Scheibe anknüpft. Corrosive Survival geht auf die Tschernobyl-Katastrophe zurück, und Morbid Fascination ist eine richtig geile Mischung aus Metallica, Entombed sowie Dismember. Die stärksten Impulse kommen immer noch vom Death Metal der alten Schule, der für uns einzig wahren Art, diese Musik zu spielen.“

Misanthropic Breed Tracklist:

1. The Weird

2. Decay

3. Funeral Anthem

4. Corrosive Survival

5. Female Fatal To The Flesh

6. Misanthropic Breed

7. Flesh Frenzy

8. Morbid Fascination

9. Wolves

10. Faces Of Death

11. Becoming

Lik Line-Up:

Tomas Åkvik – Vocals/Guitars

Niklas „Nille“ Sandin – Guitars

Chris Barkensjö – Drums

Joakim „Myre“ Antman – Bass

