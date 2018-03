Lizzy Borden: Metal Blade legen die Alben ‚Love You to Pieces‘ und ‚Menace to Society‘ am 13. April auf Vinyl neu auf

Lizzy Borden ist zweifellos einer der wichtigsten Künstler der Metal Blade Historie und darüber hinaus ein jahrzentelanger Begleiter der Firma.

Um den Wartestand zu Neuigkeiten über das anstehende neue Studioalbum zu verkürzen, haben sich Metal Blade dazu entschlossen, die beiden Lizzy Borden Platten Love You To Pieces und Menace To Society am 13. April auf Vinyl neu aufzulegen. Beide Alben wurden eigens remastert von Patrick W. Engel als Teil der LP-Reihe Metal Blade Originals, also mit allen Schikanen: 400g schwerer Kastentasche (Inside-out-Druck), doppelseitigem Artwork-Poster im Format 60x60cm und 250g schweren Einlegern!

Lizzy Borden – Menace To Society

• 180g black vinyl

• clear sky-blue marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 300)

• red/purple/white splattered vinyl (EU exclusive – ltd. 200)

• opaque olive green marbled vinyl (US exclusive – ltd. 500)

Lizzy Borden – Love You To Pieces

• 180g black vinyl

• golden brown marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 300)

• white/blue splattered vinyl (EU exclusive – ltd. 200)

• opaque state blue marbled vinyl (US exclusive – ltd. 500)

Ihr könnt die Scheiben ab sofort bei EMP oder ebay vorbestellen!

