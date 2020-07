Lonely Robot – Feelings Are Good

Artist: Lonely Robot

Herkunft: United Kingdom

Album: Feelings Are Good

Spiellänge: 50:59 Minuten

Genre: Prog Rock/AOR

Release: 17.07.2020

Label: Inside Out Music

Link: www.johnmitchellhq.com

Produktion: Outhouse Sudios von John Mitchell

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Bassgitarre, Keyboard – John Mitchell

Schlagzeug – Craig Blundell

Tracklist:

Feelings Are Good Into The Lo-Fi Spiders Crystalline Life Is A Sine Wave Armour For My Heart Suburbia The Silent Life Keeping People As Pets Army Of One Grief Is The Price Of Love The Silent Life (Orchestral Version) (Bonustrack) Crystalline (Orchestral Version)

Ich weiß nicht, wie klug eine Labelentscheidung ist, Time For Metal ein stark elektronisches Kuschelalbum zum Review zu geben, das vielleicht mit gutem Willem eine Nähe zu AOR oder ganz seichtem Prog Rock zeigt. Nun denn, Lonely Robot sind mir noch nie untergekommen und können mich mit Feelings Are Good maximal nicht beeindrucken. Ganz billige Keyboardläufe, die schwer nach Super Nintendo – Musik klingen, elektronisch verzerrte Roboterstimmen und tröge Wiederholungen sollen das Artifizielle der Automatenthematik in den Vordergrund rücken. Der Innovationspreis geht damit an … eine andere Band. Tendenziell schielt man eher auf die weniger anspruchsvolle Hörerschaft, ansonsten kann ich mir die wahnsinnig kommerziell schwülstige Musik nicht erklären. So langweilt man dann durch einen fünfzigminütigen Egotrip des Alleinunterhalters John Mitchell, der beinahe alle Instrumente ausschließlich der Drums, selber eingespielt hat. Ach ja, produziert hat er das Ding auch noch, demnach scheint es sich entweder um eine Herzensangelegenheit zu handeln, einen Auskennbert oder aber John Mitchell ist als Teamplayer einfach nicht kompatibel. Wie dem auch sei, zum Ende packt man erneut zwei Orchesterversionen von The Silent Life und Crystalline auf die CD, was diese zusätzlich in die Länge zieht. Nix verpasst, wenn man das Album nicht kennt.