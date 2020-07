Long Distance Calling – 29.07.2020 – Wacken World Wide Livestream 2020

Eventname: Wacken Wold Wide Livestream 2020

Band: Long Distance Calling

Ort: Online (Wacken, Schleswig-Holstein, Deutschland)

Datum: 29.07.2020

Genre: Progressive Rock

Setliste:

Curiosity Pt.1 Curiosity Pt.2 Hazard Voices Immunity Sharing Thoughts Ashes Black Paper Planes

Atmosphäre = Long Distance Calling, mehr müsste man eigentlich nicht sagen. Bei verdammt gutem Sound überrollen den Zuschauer grandios wohlige Wellen, die die Dichte des Pink Floyd Sounds in den Metal transportieren und unglaublich bestechlich sind. Curiosity Pt.1 und Curiosity Pt.2 vom neuen Album sollte jeder kennen, die vom ebenfalls coolen Hazard flankiert werden. Das feine Voices folgt direkt im Anschluss und zeigt, wer der wahre Groovekönig ist. Immunity mäandert glanzvoll durch den Kopfhörer, selbst die Band ist verzückt von ihrem eigenen Sound und zeigt, warum man den aktuellen Status innehat und aufrecht erhält. Sharing Thoughts ist ein weiteres dynamisches Highlight, in dem die Band in äußerster Konzentration ihr aktuelles Material in Höchstform durch die Technik jagt und zu unglaublich modernen Ergebnissen gelangt. Einmal mehr wird deutlich, dass die Band organisch zusammenspielt und ganz genau weiß, wer welchen Teil im Song zu übernehmen hat – absolut faszinierend. Ashes zitiert wunderbar Agent Smith aus dem Film Matrix und und bildet das Ende des Albums How Do We Want To Live? Mit Black Paper Planes vom 2010er Album Avoid The Light hat man noch ein kleines Schmankerl für die alteingesessenen Fans auf Lager. Dabei wird deutlich, von welchen Anfängen die Band ihre Reise unternommen hat. Man darf sicher gespannt sein, wohin die Reise noch gehen wird.