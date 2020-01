Long Distance Calling: nominiert für Deutschen Musikautorenpreis

Die deutsche Instrumental Rock Band Long Distance Calling freut sich, bekannt geben zu dürfen, für den Deutschen Musikautorenpreis der GEMA 2020 nominiert zu sein.

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns sehr, endlich bekannt geben zu können, dass wir für den Deutschen Autorenpreis 2020 der GEMA nominiert sind! Die Preisverleihung findet im März in Berlin statt, drückt uns die Daumen. Dass wir in der heutigen Zeit mit instrumentaler Musik bereits so weit gekommen sind, verdanken wir in erster Linie euch. Wir bedanken uns aber auch bei der GEMA für diese Wertschätzung und fühlen uns geehrt!“

Der Deutsche Musikautorenpreis ist fester Bestandteil der deutschen Musiklandschaft und in seiner Ausrichtung auf Musikautorinnen und Musikautoren einzigartig. Seit zwölf Jahren würdigt die GEMA unter dem Motto „Autoren ehren Autoren“ Komponisten und Textdichter für ihr musikalisches Schaffen. Eine siebenköpfige Fachjury bestimmt die Nominierten und Preisträger. Die diesjährige Verleihung findet am 12. März in Berlin statt.

Long Distance Calling werden 2020 ihr Seats & Sounds-Format im Rahmen einer Deutschland-Tour im September fortsetzen. Außerdem ist bereits ein Auftritt beim niederländischen Prognosis Festival am 21. März 2020 bestätigt.

Ein Trailer zur Tour steht jetzt online:

Long Distance Calling – Seats & Sounds Tour 2020

08.09.20 Hamburg kleine Elbphilharmonie – AUSVERKAUFT

09.09.20 Hannover Pavillon

10.09.20 Bochum Christuskirche

11.09.20 Dresden Alter Schlachthof

12.09.20 Leipzig Parkbühne

13.09.20 Berlin Passionskirche

15.09.20 Köln E-Werk

16.09.20 Frankfurt Jahrhunderthalle Club

17.09.20 Mannheim Capitol

18.09.20 München St. Matthäus

19.09.20 Stuttgart Mozartsaal

Erst kürzlich veröffentlichte die Band ihr erstes Livealbum Stummfilm – Live From Hamburg (A Seats & Sounds Show). Aufgenommen während einer besonderen Konzertreihe im Frühjahr 2019, zeigt es Long Distance Calling bei der Performance in bestuhlten und besonderen Venues, um eine außergewöhnliche audio-visuelle Erfahrung zu ermöglichen.

Gewinnt einen Eindruck mit folgenden Clips:

The Very Last Day:

Black Paper Planes:

On The Verge:

Metulsky Curse Revisited:

Stummfilm – Live from Hamburg (A Seats & Sounds Show) ist in limitierter Auflage als Blu-Ray + 2CD, Gatefold 3LP Vinyl sowie als digitaler Audio-Download hier verfügbar: https://LongDistanceCalling.lnk.to/STUMMFILM-LiveFromHamburg

Tracklist:

1. Into The Black Wide Open

2. The Very Last Day

3. In The Clouds

4. Like A River

5. On The Verge

6. Interlude

7. Out There

8. Apparitions

9. Black Paper Planes

10. 359°

11. I Know You, Stanley Milgram!

12. Sundown Highway

13. Flux

14. Metulsky Curse Revisited