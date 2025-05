Lord Vigo – Walk The Shadows

Artist: Lord Vigo

Herkunft: Landstuhl, Deutschland

Album: Walk The Shadows

Genre: Dark Rock, Alternative Rock, Gothic Rock, New Wave

Spiellänge: 47:46 Minuten

Release: 30.05.2025

Label: High Roller Records

Bandmitglieder:

Gesang, Schlagzeug, Synthesizer – Vinz Clortho

Schlagzeug (live) – Ivo Shandor

Gitarre, Bass – Volguus Zildrohar

Gitarre, Bass – Tony Scoleri

Bass (live) – Zuul

Tracklist:

A Morbid Realm Walk The Shadows Through A Glass Darkly We Shall Not Killing Hearts And Endless Nights Servant Of The Dark The Triumph Of The Killing Heart El Hakim

Die Epic-Doomer Lord Vigo veröffentlichten mit Danse De Noir (2020) und We Shall Overcome (2022) zwei Teile einer geplanten Trilogie mit einem entsprechenden Konzept. Nun folgt eine Scheibe, die sich von den beiden Vorgängern löst und auf der sich Lord Vigo auf ein ganz anderes Terrain begeben.

Bandkopf Vinz Clortho erläutert:

“Stilistisch ist das neue Album sehr wohl ein Sprung für uns. Aber genau aus diesem Grund denke ich, dass es eine wegweisende Platte für uns werden kann. Es gibt Gruppen, die immer wieder das gleiche Album schreiben. Aber das sind nicht wir. Bei Lord Vigo klingt jede Scheibe anders. Diesmal haben wir unsere Komfortzone verlassen. Kommerziell mag das nicht unbedingt sinnvoll sein. Aber das ist uns ziemlich egal. Wir wollen Erfolg auf unsere Weise. Stellenweise singe ich eine ganze Oktave tiefer als für gewöhnlich. Auch das ist ein Grund dafür, warum Walk The Shadows so klingt, wie es klingt.”

Viel hinzuzufügen ist diesem Statement nicht. Die Einflüsse sind Gothic, Dark Rock und Industrial aus den 90ern mit zum Beispiel Sisters Of Mercy, Fields Of The Nephilim und sogar The Cure. Nach dem Intro erklingt der Titeltrack Walk The Shadows irgendwo zwischen Gothic und Alternative Rock. Die gesamte Nummer ist weit entfernt von dem Material, das Lord Vigo auf den beiden Vorgängern produzierten.

In diesem Style geht es mit Through A Glass Darkly weiter, der in Teilen an Sisters Of Mercy erinnert. Noch experimentierfreudiger klingt We Shall Not, das sich irgendwo im Gothic und Dark Rock bewegt, wo reichlich Elektronik zum Einsatz kommt. Morten Harket und A-HA? Der erste Eindruck von Killing Hearts And Endless Nights klingt danach. Im weiteren Verlauf dreht die Nummer in dem vorherrschenden Dunkelrock, wo sich Servant Of The Dark nahtlos anschließt.

Das elektronische Intro zu The Triumph Of The Killing Heart erinnert an New-Wave-Bands der 80er und 90er, bevor zwölf Minuten El Hakim experimentierfreudig im Style von The Cure oder ähnlichen Vertretern das Album über die Ziellinie tragen.