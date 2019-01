Lords Of Chaos: von Jonas Åkerlund kommt am 20.02.2019 in deutschsprachige Kinos

Lords Of Chaos: von Jonas Åkerlund kommt am 20.02.2019 in deutschsprachige Kinos

Studio Hamburg Enterprises bringt den von Presse und Fans gefeierten Festival-Liebling (Sundance, Sitges etc.) Lords Of Chaos in Zusammenarbeit mit 24 Bilder als Special Screenings am/ab 20.02. in die deutschsprachige Kinos

Berlin, den 21. Januar 2019 – Bei ausverkauften Vorführungen in allen sieben Fantasy-Filmfest-Städten ist der düstere Black-Metal-Thriller Lords Of Chaos vom deutschen Publikum groß gefeiert worden. Zur Berlin-Premiere am 19. Januar 2019 sind sogar Regisseur Jonas Åkerlund und Darsteller Wilson Gonzalez Ochsenknecht persönlich erschienen. Das begeisterte Publikum im randvollen Kinosaal des CineStar im Sony Center applaudierte den Filmemachern für ihre Darstellung der Ereignisse, die in den 90er-Jahren die Anfänge der norwegischen Black-Metal-Szene markierten. Lords Of Chaos erzählt die wahre Geschichte um die Band Mayhem, die sich im Namen des Black Metals in einem Strudel aus Provokation, Gewalt und Eskalation verliert.

Für Åkerlund, der u.a. als Regisseur von Musikvideos für Metal-Legenden wie Metallica und Rammstein bekannt ist, ist Lords Of Chaos nicht nur ein Film über Black Metal, Kirchenbrände und Gewalt: „Vielmehr ist er ein Beziehungsdrama. Mir war es wichtig, die Protagonisten nicht zu verteufeln, sondern als echte Menschen darzustellen; als Kinder, die Fehler gemacht haben“ – so der Regisseur.

Wegen des riesigen Interesses an dem Film bringt Studio Hamburg Enterprises Lords Of Chaos am 20. Februar 2019 bundesweit in den Kinos. Den Vertrieb übernimmt 24Bilder. Das VOD-Release des Films ist für den 15. März 2019 geplant und am 29. März 2019 kommt er auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Fotos von der Berlin-Premiere von Lords Of Chaos finden Sie hier.

Zum Film: Gewalt, Mord und brennende Kirchen kennzeichnen die die norwegische Black-Metal-Szene der 1990er-Jahre. Im Mittelpunkt des „Chaos“ stehen Øystein ‚Euronymus‘ Aarseth, Mitgründer der legendären Band Mayhem und selbst ernannter Erfinder des „wahren norwegischen Black Metals“ sowie Varg ‚Greven‘ Vikernes, ein Bekannter und Bandkollege auf der Suche nach Anerkennung in den Black-Metal-Kreisen. Was als Freundschaft zwischen den beiden jungen Musikern beginnt, endet mit einem blutigen Mord und prägt die Szene bis heute.

Mit Lords Of Chaos bringt Regisseur Jonas Åkerlund eines der dunkelsten Kapitel der Musikgeschichte auf die große Leinwand. Die Verfilmung des gleichnamigen Sachbuchs präsentiert sich dabei als düsteres Coming-of-Age-Drama und blutiger True-Crime-Thriller zugleich, dessen bitter-ironische Ausmaße bisweilen an große literarische Tragödien erinnern.

Jonas Åkerlund und seine Darstellerriege um Rory Culkin, Emory Cohen, Jack Kilmer, Sky Ferreira und Wilson Gonzalez Ochsenknecht vollbringen in Lords Of Chaos das Kunststück, die realen Vorbilder dieser grausamen Geschichte weder zu glorifizieren noch zu verdammen.

Kommentare

Kommentare