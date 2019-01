Alles neu macht das Jahr bei Ill Niño: Die Band kündigt einen Line Up-Wechsel an und meldet sich zugleich mit einer neuen Single Sangre zurück, die ab sofort digital überall erhältlich ist.

„Eine Band ist wie eine Ehe, manchmal driften allerdings die Interessen der jeweiligen Familien- Mitgliedern so voneinander ab, dass man sich nicht mehr auf Augenhöhe begegnen kann, was leider eine Trennung unvermeidlich macht“, heißt es aus dem Bandlager. „Allerdings öffnen sich hierdurch auch neue Türen. Die Gründungs- Mitglieder; Laz Pina, Dave Chavarri und Percussionist Daniel Couto freuen sich nun sehr, Euch ihren neuen Song Sangre anzukündigen.

Dieser neue Song ist der erste Ill Niño-Song seit Juni 2014 und der erste Song mit unserem unglaublichen neuen Line-Up. Wir sind sehr motiviert voranzukommen und begrüßen unsere neuen Bandmitglieder.

Ill Niño ist:

Marcos Leal – Lead Vox (of Shattered Sun)

Laz Pina – Bass

Dave Chavarri – Drums

Daniel Couto – Percussion

Sal Dominguez – Rhythm Guitar (Ex-Upon A Burning Body)

Jes Dehoyos – Lead Guitar (of Sons Of Texas).

Wir waren nicht nur mit unseren neuen Bandmitgliedern in der Vergangenheit auf Tournee, sondern sie sind auch hoch angesehene, erfahrene Musiker und Jungs, die schon immer unsere Bros sind. Ich Dave Chavarri, der seit 1999 Gründer von Ill Niño bin und 1998 mit El Niño angefangen hatte, wollte das Latin Metal-Erbe fortsetzen und Euch 2019 endlich neue Musik präsentieren.

Wir bitten alle, unsere Privatsphäre zu respektieren, da wir alle vorankommen und in die Zukunft schauen wollen. Ill Niño hat nichts Negatives über unsere früheren Band-Mitglieder zu sagen und Wir wünschen ihnen nur das Beste für Ihre weitere musikalischen Weg.“

Kommentare

Kommentare