Die kalifornische Alternative Rock Band Papa Roach veröffentlicht ihr zehntes Studio Album Who Do You Trust? via Eleven Seven Music. Hier geht’s zum Album.

Mit Who Do You Trust? schaffen es Papa Roach, sich selbst neu zu erfinden, in neue Gewässer zu tauchen und sich gegenüber einer neuen Zielgruppe zu öffnen, ohne dabei jedoch den eigenen Sound und dessen treue Fanbase zu verlieren. „Wir wollten ein neues Kapitel unserer Karriere aufschlagen, einen neuen Weg beschreiten, ohne dabei unsere Wurzeln und das wofür Papa Roach steht, zu vergessen.“, erklärt Frontmann Jacoby Shaddix.

Über 12 Tracks hinweg vereint Who Do You Trust? harte Gitarrenriffs, eingängige Refrains in Renegade Music, melodische Klänge auf Not The Only One und die Rap-Wurzeln Jacobys bei Elevate in emotionalen und tiefgründigen Songtexten. Für die Produktion des Albums engagierte die Band, wie schon beim von den Kritikern gefeierten Vorgänger, Crooked Teeth die Produzenten Nick ‘’RAS’’ Furlong (All Time Low) und Colin Cunningham (5 Seconds of Summer). Den Song Top Of The World’ produzierte Jason Evigan (Maroon 5).

Track Listing:

1. The Ending

2. Renegade Music

3. Not The Only One

4. Who Do You Trust?

5. Elevate

6. Come Around

7. Feel Like Home

8. Problems

9. Top Of The World

10. I Suffer Well

11. Maniac

12. Better Than Life

Papa Roach, bestehend aus Jacoby Shaddix (Gesang), Jerry Horton (Gitarre), Tobin Esperance (Bass) und Tony Palermo (Schlagzeug), prägen seit knapp 20 Jahren das Alternative Rock Genre und kehren nun mit ihrem zehnten Studio Album Who Do You Trust? zurück, um die Rockwelt zu revolutionieren. Mit mehr als 20 Millionen verkauften Alben und über zwei Milliarden Streams weltweit, sind Papa Roach eine der erfolgreichsten Bands ihrer Zeit. Die zweifach für einen Grammy nominierte Band erreichte mit über 14 Singles die Top 5 der Billboard Charts und gehört somit zu den Künstlern, die es schaffen, kontinuierlich, über einen Zeitraum von fast 20 Jahren, Hits zu veröffentlichen.

Mit neuem Album im Gepäck kommen Papa Roach zusammen mit ihren Labelkollegen von Nothing More im Frühjahr 2019 auf große UK-Tour. Insgesamt 12 Konzerttermine sind angekündigt. Tickets sind auf www.paparoach.com erhältlich! In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird die Band in diesem Jahr beim Hurricane/Southside Festival, Greenfield Festival und Nova Rock Festival zu sehen sein.

GSA Summer Festivals

13.06. – 16.06.2019 – Nova Rock Festival, Österreich

13.06. – 15.06.2019 – Greenfield Festival, Schweiz

21.06. – 23.06.2019 – Hurricane Festival, Deutschland

21.06. – 23.06.2019 – Southside Festival, Deutschland

