Mit dem Lyric Video zu Something’s Gotta Give veröffentlicht Eric Gales einen weiteren Song aus seinem neuen Album The Bookends vorab.

Auf dem neuen Album The Bookends ist im Kern das Power-Trio Gales (Gitarre und Gesang), Neon (Bass)und Haggerty (Drums)zu hören. Mit von der Partie sind außerdem wieder Eric Gales’ Frau LaDonna Gales als Background-Sängerin und Percussionistin sowie Dylan Wiggins an der Orgel. Als Gastmusiker wirkten Beth Hart, Doyle Bramhall II und B. Slade mit, produziert hat Matt Wallace (Maroon 5, Faith No More, The Replacements).

2017 markierte Gales’ Comeback-Platte Middle of the Road einen wichtigen Wendepunkt: Stilistisch absolut eigenständig wirbelte er mitreißend zwischen Powerrock und Psychedelia, Blues, Funk und Soul unmissverständlich die Message: Wo Gales draufsteht, steckt auch Gales drin! In dieselbe Kerbe schlägt jetzt der von Eric Gales gemeinsam mit Mono Neon (Bass) und Aaron Haggerty (Drums) eingespielte neue Longplayer.

„Man hat festgestellt, dass ich ein bisschen Gitarre spielen kann, nur ein bisschen“, lächelt Gales. Für das neue Album wollte er sich aber nicht nur als Musiker, sondern auch als Sänger vorantreiben, um seine Vokaldiskographie auszubauen. Wenn Middle of the Road die Wiedergeburt von Eric Gales war, dann geht er mit The Bookends über seine Grenzen hinweg auf eine Reise der Selbstfindung, die nur eine Richtung kennt… nach oben und immer weiter!

The Bookends erscheint am 8. Februar 2019 auf CD, digital, sowie als LP mit beigelegtem Download-Code bei der Mascot Label Group.

Whatcha Gon ‚Do, den ersten Song des neuen Albums, gibt es hier zu hören:

https://youtu.be/OfI6rtuRTzk



