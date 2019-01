Lords Of Illusion

Fazit: Mir ist Lords Of Illusion heute das erste Mal in die Finger geraten und ich möchte es gar nicht böse sagen, aber der Horrorfilm ist für mich ein klassischer B-Movie. Kult liegt ebenfalls im Auge des Betrachters - das einmalige Erlebnis ist jedoch völlig ausreichend. Clive Barker finde ich persönlich als Mensch sehr spannend und er hat definitiv seine Vorzüge. Ganz so grausam ist Lords Of Illusion auch nicht und klar hängen diverse Fans an ihm, nur mich mag das Böse nicht unaufhaltsam an meine Grenzen des Verstandes bringen. Das Schöne an der jetzigen Capelight Auflage ist das Bonusmaterial. Audiokommentare vom Mastermind, Making Of Beiträge, Szenen hinter der Kulisse und entfallene Szenen werten das Spektakel auf. Zusätzlich gibt es noch Interviews, eine Bildergalerie und die offiziellen Kinotrailer. Für Fans somit das volle Programm rund um Lords Of Illusion, der Vorzüge hat aber auch an vielen Ecken und Enden Defizite vorweist, mit denen man leben muss.