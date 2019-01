Hole Full Of Love am 12.01.2019 im Jazzhaus in Freiburg

„Berühmtester Blitz der Rockgeschichte schlägt im Jazzhaus ein!“

Band: Hole Full Of Love

Ort: Jazzhaus, Schnewlinstraße 1, 79098 Freiburg im Breisgau

Datum: 12.01.2019

Kosten: 15,- € VVK 18,- € AK

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock

Besucher: ca. 250

Veranstalter: Jazzhaus Freiburg

Links: https://www.jazzhaus.de https://www.facebook.com/events/303474113534312/

Setlist:

01. Intro – Rock Around The Clock (Bill Haley) (Tape)

02. Overdose

03. Love At First Feel

04. Gimme A Bullet

05. Problem Child

06. Girls Got Rhythm

07. There`s Gonna Be Some Rockin‚

08. Gone Shootin‚

09. Go Down

10. Touch To Much

11. If You Want Blood (You Got It)

12. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

13. High Voltage

14. Back In Black

15. What Do You Do For Money, Honey

16. Shoot To Thrill

17. You Shook Me All Night Long

18. Dog Eat Dog

19. Rock`N`Roll Damnation

20. T.N.T.

21. Bad Boy Boogie

22. Walk All Over You

23. Highway To Hell

24. Whole Lotta Rosie

25. Shot Down In Flames (Zugabe)

26. Hells Bells (Zugabe)

27. Let There Be Rock

Es ist schon auffällig – immer wenn ich ins Freiburger Jazzhaus unterwegs bin, ist es ziemlich nasskalt und eklig draußen. Ich könnte jetzt gemütlich zu Hause auf der Couch sitzen, doch der berühmteste Blitz der Rockgeschichte schlägt heute in den Freiburger Kellerclub ein. Der berühmteste Blitz? Nun ja, nicht ganz, aber irgendwie doch. Natürlich spielen nicht die übergroßen AC/DC aus Down Under in Freiburg, aber immerhin doch Hole Full Of Love aus Frankfurt am Main mit ihrer authentischen AC/DC Bühnenshow. Die Jungs aus Frankfurt sind schon lange, lange da…, nee, falsche Baustelle. Die Band um Sänger Dario Djurinovac ist bereits seit 25 Jahren aktiv und spielt schon seit 20 Jahren regelmäßig in der Dreisam-Metropole und ich habe sie noch nie live gesehen. Zeit, das heute endlich zu ändern. Die Auftritte der Frankfurter zählen zu den beliebtesten Stromgitarren Shows in Freiburgs Gewölbekeller. Nicht weiter verwunderlich, schließlich war selbst Dave Evans (Mitgründer und Ex-Sänger von AC/DC) so begeistert von ihrer Show, dass er sie gleich als Support mit auf Tour nahm. Auch teilten sie mit namhaften Bands wie Foreigner, Axxis, Rose Tattoo und The Sweet die Bühnen. So sind an diesem Wochenende gleich zwei Shows in Freiburg angesetzt, wobei die gestrige irgendwie an mir vorbei ging. Gestern gab es die High Voltage Show auf die Ohren, die übrigens ausverkauft war, und heute die Let There Be Rock Show – ob es gestern aber wirklich eine andere Setlist gab als bei der heutigen Show …, I don`t know. Als ich um 19:45 Uhr die Location betrete, ist das Kellergewölbe schon gut gefüllt und ich habe gerade noch Zeit, mir was Flüssiges zu organisieren und einen Blick aufs Merch zu werfen.

Bill Haleys Rock Around The Clock als Intro aus den Boxen und die Band betritt die Bühne und legt wortlos mit dem 77er Overdose los. Viel neueres Material braucht hier heute niemand erwarten, den die Frankfurter verstehen sich als Tribute Band to the 70`s AC/DC. Etwas verblüfft bin ich jedoch darüber, dass Frontmann Djurinovac im Kilt die Bühne betritt, was aber letztendlich auch nur unterstreicht, dass es hier überwiegend um die Ära des legendären AC/DC Sängers Bon Scott geht, denn der gebürtige Schotte trat ab und an im Kilt auf. Auch die nächsten Songs sind alle in den 70ern angesiedelt, Love At First Feel, Gimme A Bullet und das mega-geniale Problem Child. Der Laden ist mittlerweile bestens gefüllt und vor der Bühne wird es eng, was es für mich etwas schwierig macht, da es hier keinen Fotograben gibt. Showmäßig wird hier eher auf kleiner Flamme gekocht, einzig Gitarrist Karsten Kutscher, stilecht in Schuluniform, zeigt ein paar Mal, dass er den Angus-eigenen Duck Walk beherrscht. Letztendlich geht es aber auch um die Musik und da passt alles. Dario Djurinovac hat sogar eine ähnliche Stimmfärbung wie der 1980 verstorbene Frontmann Bon Scott und so wird die Darbietung alter AC/DC Klassiker wie Girls Got Rhythm, There`s Gonna Be Some Rockin ‚ , Gone Shootin ‚ oder Go Back zum wahren Triumpfzug. Das ist nicht reines Covern, das ist ein Kniefall vor der Band mit den unzähligen, unsterblichen Klassikern. Bon und Angus standen in der ersten Reihe, während Cliff und Malcolm sich zurückhielten. Doch dann ist das Publikum gefordert, denn die ganz großen Songs wie Touch To Much, If You Want Blood, Dirty Deeds und High Voltage werden lauthals und textsicher mitgegrölt. Frontmann Dario hat sichtbar Spaß daran und er stachelt die AC/DC Fans noch weiter an. Mit Back In Black wird erstmals an den 80er Jahren gekratzt und der Sänger scherzt, dass die meisten der Anwesenden da ja wohl noch gar nicht auf der Welt waren, was für großes Gelächter sorgt, denn die allermeisten im Jazzhaus sind zumindest Ü40 und älter und sind somit auch bei Back In Black textsicher. What Do You Do For Money, Honey, Shoot To Thrill, You Shook Me All Night Long, Dog Eat Dog, Rock`n`Roll Damnation – ein Hit jagt den anderen und die Band hat das Publikum voll im Griff. Bei T.N.T. herrscht Ausnahmezustand und einige Fans rasten regelrecht aus. Beim anschließenden Bad Boy Boogie zeigt sich dann noch einmal, dass hier showmäßig auf kleiner Flamme gekocht wird, denn man verzichtet sogar auf den ansonsten obligatorischen Angus-Strip. Zwar wälzt Karsten, alias Angus, sich kurz am Boden, aber das war es dann leider schon. Aber all das tut der Stimmung keinen Abbruch, denn mit Walk All Over You, Highway To Hell und Whole Lotta Rosie wird aus vollen Rohren geschossen. 