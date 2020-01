Lost In Grey: stellen neuen Drummer vor

Die finnische Theatermetal-Band Lost In Grey freut sich bekannt zu geben, dass Teppo Sistola als neuer Schlagzeuger zur Band gestoßen ist. Schaut euch das Drum-Cam Video von der letzten Tournee an:

Die Band sagt:

„Seid gegrüßt, ihr alle!

Mit großer Freude geben wir bekannt, dass Teppo Ristola (Waara) von der Band Paara, unser Session-Drummer auf der Female Metal Voices Tour 2019, ab sofort festes Mitglied bei Lost In Grey ist. Nachdem wir 3 Wochen in Europa getourt sind, war für uns alle klar, dass dieser großartige Bursche perfekt zur Lost In Grey Familie passt. Wir möchten Joonas Pykälä-aho und Waltteri Väyrynen unseren größten Dank für die fantastische Arbeit, die sie mit uns geleistet haben, aussprechen. Ein neues Jahrzehnt für Lost In Grey hat begonnen und neue Abenteuer warten auf uns.“

Teppo fügt hinzu:

„Ich hatte sehr viel Spaß mit den Jungs und Mädchen von Lost In Grey auf der Tour. Außerdem schätze ich ihre Professionalität und Arbeitsethik sehr. Als sie mich baten, der Band beizutreten, wusste ich, dass ich zu einer solchen Gelegenheit nicht nein sagen konnte. Ich kann es kaum erwarten, unser drittes Album aufzunehmen und zu veröffentlichen – und wieder auf Tour zu gehen! Also bis hoffentlich bald!“

Das aktuelle Album The Waste Land wurde im Januar 2019 über Reaper Entertainment veröffentlicht.

Das Album wurde von der Presse und dem Publikum gleichermaßen gelobt:

„Ein Album nahe der musikalischen Perfektion! Große Show!“ – 14/15 Punkte | Legacy (D)

„Dieses Album ist nicht von dieser Welt. Unglaublich!“ – 8,5/10 Punkte | Rock It (D)

Bestellt The Waste Land hier: https://www.reapermusic.de/lost-in-grey-the-waste-land/

Mehr zu Reaper Entertainment:

Expectations (feat. Nele Messerschmidt from Elvellon): https://youtu.be/pbagW5vc9ek

The Waste Land Official Video: https://www.youtube.com/watch?v=KpQL-adCtP4

Far Beyond And Further Lyric Video: https://youtu.be/LmxRB7HzByg

www.lostingrey.fi

www.facebook.com/Lostingrey