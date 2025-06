Lost In Hollywood: veröffentlichen neue Single „The Fire“

Die frisch unter Vertrag genommene Metalcore-Band Lost In Hollywood hat einen brandneuen Track und ein dazugehöriges Video mit dem Titel The Fire veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem kommenden zweiten Studioalbum, das noch in diesem Jahr über Arising Empire erscheinen wird.

Das Video zu The Fire kann hier angesehen werden:

Stream hier: https://arisingempire.com/thefire

Für ihre Single The Fire arbeitete die Band mit namhaften Künstlern zusammen, darunter Jules Mitch von Setyøursails, der beim Songwriting half. Auch Buenyamin Minareci war an dem Projekt beteiligt. Max Ivory mischte den Track als Co-Produzent, während Christoph Wieczorek, einer der gefragtesten Produzenten der Szene, das Mastering übernahm. Er hat an erfolgreichen Alben mit Electric Callboy, Future Palace und Annisokay gearbeitet.

Mehr Informationen zu Lost In Hollywood findet ihr hier:

Lost In Hollywood online:

https://www.facebook.com/lostinhollywood.official/

https://www.instagram.com/lostinhollywood.official/