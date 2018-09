Bereits 1991 gegründet zählen Madog, nicht zuletzt wegen ihrer anhaltenden Bühnenpräsenz, zu den Urgesteinen der östereichischen Heavy Metal Szene. Am 26. Oktober erscheint nun endlich das langerwartete „Raven“ betitelte dritte Album der Band, dessen Release sich in den letzten Jahren leider immer wieder verschoben hat, über Black Sunset /MDD.

„Raven“ katapultiert einen geradezu zurück in eine Zeit, in welcher Bands wie Saxon und Judas Priest das Metal Geschehen dominierten und erste zaghafte Anfänge des später „Power Metal“ genannten Genres in Form von Bands wie Metal Church oder Vicious Rumors ihren Weg in die Plattenläden fanden. Das Album enthält 12 Songs bei einer knappen Stunde Spielzeit. Einen ersten Höreindruck mit einem Teaser des hymnenhaften Titeltracks gibts auf sofort im MDD Channel auf Youtube! Mehr Infos schon bald!

