Die hoffnungsvollen Modern Metaller von ONE LAST LEGACY sind seit einiger Zeit bei BLACK SUNSET RECORDS unter Vertrag und starten am 12. Oktober 2018 mit ihrem neuen Album durch. Das Zweitwerk trägt den schlichten Titel „II“ und enthält acht Songs. Für den exzellenten Sound sorgte einmal mehr Kai Stahlenberg vom Kohlekeller-Studio (u.a. POWERWOLF, CREMATORY).

Einen ersten Eindruck gibt es bereits im folgenden Trailer zu hören:

https://www.youtube.com/watch?v=8iMOehYoahw&feature=youtu.be

LINE UP:



Lead Guitar – Christopher Szechowski

Rhythm Guitar – Tim Sauer

Vocals – Tobias Roick

Bass – Thomas Lösch

Drums – Silas Schue

Es mag momentan wohl kaum eine andere Band geben, die modernen Metal so zu zelebrieren weiß wie ONE LAST LEGACY. Ihr brachialer Sound (aufgenommen und veredelt im Kohlekeller Studio) fügt die besten Elemente aus skandinavischem Melodic-Death mit einem Sound zusammen, den man vornehmlich von amerikanischen Bands wie MACHINE HEAD oder FIVE FINGER DEATH PUNCH kennt. Dazu ist das Duo Roick/Szechowski in der Lage, brillante Songs zu gestalten. Mit voller Wucht und dennoch mit einem Gespür für grandiose Melodien – das sind die Eigenschaften, die ONE LAST LEGACY durchaus zu einer der besten deutschen Bands aus diesem Genre zählen lässt. Bereits das Debüt „Chapter One – Into The Unknown“ (2013) konnte bereits die Presse überzeugen und ist ein Zeugnis dessen, dass diese 2011 gegründete Band in eine rosige Zukunft blicken kann. Mit „II“ haben ONE LAST LEGACY mit ihrer ergebnisorientierten Arbeitsweise weiter entwickelt und sind sich dennoch treu geblieben. Sie haben ihren ganz eigenen Sound gefunden und sind bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Dank einer professionellen Einstellung und einem durchdachten Konzept wollen ONE LAST LEGACY mit einem Label an der Seite eine feste Institution in der deutschen Heavy Metal Gemeinde werden!