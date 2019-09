Maerzfeld – Support: Record Street & Machete Dance Club am 22.10.2019 im Das Bett in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Band: Maerzfeld, Record Street und Machete Dance Club

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 22.10.2019

Kosten: 19,70 € VVK, Ak: 21,00 €

Genre: Industrial, Metal, Rock

Besucher: ca. 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/maerzfeld/

Als erste Info für alle Besucher, das Konzert von Maerzfeld wurde aus organisatorischen Gründen vom ursprünglichen Termin, dem 29.10., auf den 22.10.2019 verlegt. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer am neuen Konzerttag keine Zeit hat, kann seine Tickets beim Anbieter zurückerstatten lassen. Ende dieses Monats werden sie ihr neues Album Zorn veröffentlichen, nur einen Monat später geht es mit diesem Material in Das Bett in Frankfurt am Main.

Ihr NDH streift Einflüsse aus Industrial, Metal und Rock – eine spannende Entwicklung in Sachen Sound und eigener Identität. Und noch einmal eine deutliche Überraschung für alle, die immer noch die Parallelen zu Stahlzeit ziehen. Mit im Paket die beiden Gruppen Record Street und Machete Dance Club, die den Abend eröffnen werden. Mit um die 20 Euro ist man im Vorverkauf wie auch an der Abendkasse dabei, ein guter Kurs für einen vielseitigen Abend. Als krönenden Abschluss lassen die Deutschen um Sänger Helfried „Heli“ Reißenweber ihren Zorn durch Frankfurt ziehen. Das vierte Studioalbum löst den zwei Jahre alten Longplayer Ungleich ab. Bei nur vier Veröffentlichungen dürften aber Fans aller Scheiben voll auf ihre Kosten kommen.

