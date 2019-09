¡Pendejo! und Banda De La Muerte am 23.10.2019 im Das Bett in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Bands: ¡Pendejo! und Banda De La Muerte

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 23.10.2019

Kosten: 14,20 € VVK, Ak: 21,00 €

Genre: Rock

Besucher: ca. 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/pendejo-banda-de-la-muerte/

Die niederländischen Rocker von ¡Pendejo! zieht es ins Bett nach Frankfurt. Da alleine Reisen nur halb soviel Spaß macht, haben sie gleich noch ihre Kollegen von Banda De La Muerte im Schlepptau. Die Argentinier stehen bei Zonda Records, Venado Records/ Noiseground, DHG Records unter Vertrag und möchten ihr Können bei uns in Europa beweisen. Für gerade einmal um die 15 Euro kann man die beiden Gruppen am 23.10.2019 in der Location Das Bett in Frankfurt am Main erleben. Das Ganze natürlich unter dem Motto Gracias y Perón Tour 2019.

¡Pendejo! tourte bereits mit Bands wie Karma To Burn, Fu Manchu oder Monster Magnet. Ebenso spielten sie mit ihren jetzigen Tourpartnern durch dessen Heimat in Südamerika. Was soll bei diesem Paket dann bei uns in Deutschland schiefgehen? Wer auf spannenden Rock steht, bekommt gleich zwei authentische Gruppen auf die Ohren, die jeden Cent wert sind!

