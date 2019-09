Kiss Forever am 10.10.2019 im Das Bett in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Band: Kiss Forever

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 10.10.2019

Kosten: 18,60 € VVK, Ak: 20,00 €

Genre: Rock,Classic Rock, Tribute

Besucher: ca. 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/kiss-forever/

Kiss Forever wurde von namhaften ungarischen Musikern vor 24 Jahren gegründet, um die Lieder der Lieblingsband aus ihrer Kindheit, Kiss, zu spielen. Kurz darauf folgten bereits erste Shows außerhalb ihrer Heimat. Nicht nur authentisch, sondern verdammt fleißig sind die Osteuropäer in ihrem stilechten Look. In den ersten zwölf Jahren absolvierte die Formation über 1000 Shows in 27 verschiedenen Ländern. Was viele Tribut-Acts nicht schaffen, konnten die Ungarn erreichen. Sie spielten als Support für Bands wie The Sweet, Scorpions, Nazareth oder Lordi. Als einzige aus Europa stammende Band wurden sie von der Originalbesetzung mit dem Titel No. 1 european KISS tribute band ausgezeichnet. Zum 20. Bühnenjubiläum im Oktober 2015 standen mit der Tribute-Formation Bruce Kulick (ehemaliger Gitarrist von Kiss) zusammen auf der Bühne.

Bei diesen genannten Fakten bekommt man doch glatt Lust auf mehr. Eine Möglichkeit die Musiker live zu erleben, ist am 10.10.2019 im Das Bett in Frankfurt am Main. Noch gibt es Karten im Vorverkauf. Mit 18,60 Euro ein deutlich günstigeres Unterfangen, als die Originalbesetzug zu sehen, die erst in diesem Jahr ihren Abschied in Europa gefeiert hat.

