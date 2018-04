Diesen Freitag erscheint mit Mæander das Debütalbum der Post-Hardcore Band Mahlstrom beim Liebhaberlabel Through Love Records. Mit Blue Marble Blues veröffentlicht die Band aus Hamburg und Stuttgart heute ein weiteres, intensives Video.

Wie der Name schon vermuten lässt, ist der Blue Marble Blues ein schwermütiges Stück: „Hass und Misstrauen bahnen sich in diesen Tagen ihren Weg durch alle Medien. Blue Marble Blues beschreibt aus einer subjektiven Position die Möglichkeit und Unmöglichkeit einer Auseinandersetzung mit Existenzangst und Wut, die in offenen Rassismus, Gewaltphantasien und reale Gewalt umschlagen“, so Sänger Jakob zum neuen Song.

Das Video in VHS-Optik wurde von Mats Groth (Lirr) gedreht, Lirr-Gitarrist Maxim übernimmt die Hauptrolle im Clip.

Mahlstrom – Mæander Tour 2018

11.04. Stuttgart, JuHa West

12.04. Würzburg, Cairo

13.04. AT – Linz, KAPU

14.04. AT – Wien, Venster 99

15.04. Jena, Baracke

16.04. Leipzig, Wurze

17.04. Berlin, ZGK

18.04. Hamburg, Rote Flora

19.04. Münster, Baracke

20.04. Köln, Privat

21.04. Franfurt am Main, Exzess

Mahlstrom spielen deutschsprachigen, direkten und effekt-verliebten Hardcore/Emo/Punk. Voranpreschend sowie getragen versucht die Band ihren Pathos auf dem Boden der Tatsachen zu halten, ruft zur Selbstreflexion und zum ehrlichen Umgang mit Emotionen und gesellschaftlicher Verantwortung auf. Die Stücke entwickeln durch das Spiel mit Emotionen und Apathie eine eigene Dynamik, was bei ihren Auftritten besonders deutlich und erfahrbar wird.

Aus einer Laune heraus im Jahr 2011 bei Stuttgart gegründet, befinden sich Mahlstrom in einer bis heute andauernden „Fernbeziehung“ zwischen Hamburg und dem Süden Deutschlands. Gerade aus dieser besonderen Situation entwickelte sich die enge und produktive Bindung der vier Freunde Markus (Bass), Jakob (Gesang), Martin (Schlagzeug) und Shammi (Gitarre). Neben über 80 Konzerten stehen bis heute drei Veröffentlichungen zu Buche.

