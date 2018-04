Anthrax‚ kommende Live-Veröffentlichung Kings Among Scotland erscheint am 27. April und präsentiert ein stürmisches Liveset der Band mit ihrem legendären Among The Living-Album in voller Länge sowie weiteren Klassikern aus Anthrax‘ langer Karriere.

Heute zeigen die Thrash-Titanen einen neuen Trailer, in dem Schlagzeuger Charlie Benante über die Aufnahmen des Livesets spricht, die Wahl der Konzertlocation in Schottland und die Herausforderung einige niemals zuvor live gespielte Songs erstmals auf der Bühne zu performen. Seht den Clip hier:

Bestellt Kings Among Scotland hier in verschiedenen Formaten vor.

Bestellt digital vor, um Breathing Lightning (live) sofort zu erhalten oder streamt den Song hier.

Ihr habt den kürzlich veröffentlichten Caught In A Mosh-Liveclip verpasst? Klickt hier.

Das zweistündige Kings Among Scotland wurde am 15. Februar 2017 bei ihrem ausverkauften Konzert im geschichtsträchtigen Barrowland Ballroom in Glasgow mitgeschnitten. Das Package enthält aber nicht nur die erwähnte Show mit Klassikern wie Madhouse und Breathing Lightning, sondern bietet auch Interviews, Blicke hinter die Kulissen und weiteres B-Roll-Material, welches im Tourbus, im Backstagebereich, in Hotels und an anderen Orten gedreht wurde. Zudem wartet die DVD mit einem Gear Rundown aller Bandmitglieder auf.

Kings Among Scotland ist in Zusammenarbeit mit Paul M. Green (Opeth, The Damned, The Levellers) von Film24Productions entstanden. Der Sound wurde von Anthrax-Studioproduzent Jay Ruston gemixt.

Anthrax live:

w/ Slayer, Lamb Of God, Behemoth, Testament

10.05. USA San Diego, CA – Valley View Casino Center

11.05. USA Irvine, CA – FivePoint Amphitheatre *AUSVERKAUFT*

12.05. USA Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl (w/ Testament)

13.05. USA Sacramento, CA – Papa Murphy’s Park

16.05. CDN Vancouver, BC – Pacific Coliseum

17.05. CDN Penticton, BC – South Okanagan Events Centre

18.05. CDN Cranbrook, BC – Western Finance Center (w/ Testament)

19.05. CDN Calgary, AB – Big Four *AUSVERKAUFT*

20.05. CDN Edmonton, AB – Shaw Conference Centre *AUSVERKAUFT*

22.05. CDN Winnipeg, MB – Bell MTS Place

23.05. USA Fargo, ND – Sanctuary Events Center (w/ Testament)

24.05. USA Minneapolis, MN – Armory *AUSVERKAUFT*

25.05. USA Chicago, IL – Hollywood Casino Amphitheatre

26.05. USA Fort Wayne, IN – Clyde Theatre (w/ Testament)

27.05. USA Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill *AUSVERKAUFT*

29.05. CDN Toronto, ON – Budweiser Stage *AUSVERKAUFT*

30.05. CDN Laval, QC – Place Bell *AUSVERKAUFT*

01.06. USA Uncasville, CT – Mohegan Sun *AUSVERKAUFT*

02.06. USA Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

04.06. USA Reading, PA – Santander Arena *AUSVERKAUFT*

06.06. USA Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

07.06. USA Cleveland, OH – Blossom Music Center

08.06. USA Knoxville, TN – International (w/ Testament)

09.06. USA Pittsburgh, PA – KeyBank Pavilion

10.06. USA Bristow, VA – Jiffy Lube Live

12.06. USA Virginia Beach, VA – VUHL Amphitheater

13.06. USA Savanna, GA – The Stage On The Bay (w/ Testament)

14.06. USA Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

15.06. USA Orlando, FL – Amphitheater

17.06. USA Houston, TX – Smart Financial Centre *AUSVERKAUFT*

18.06. USA New Orleans, LA – House Of Blues (w/ Testament)

19.06. USA Dallas, TX – The Bomb Factory *AUSVERKAUFT*

20.06. USA Austin, TX – Austin360 Amphitheater

w/ Slayer, Lamb Of God, Testament, Napalm Death

26.07. USA Gilford, NH – Bank of New Hampshire Pavilion

27.07. USA Bangor, ME – Impact Music Festival

29.07. USA Wantagh, NY – Northwell Health at Jones Beach Theater

31.07. USA Scranton, PA – The Pavilion at Montage Mountain

01.08. USA Albany, NY – Times Union Center

03.08. USA Darien Lake, NY – Performing Arts Center

04.08. USA Syracuse, NY – Lakeview Amphitheater

06.08. CDN London, ON – Budweiser Gardens

07.08. USA Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

09.08. USA St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheatre

10.08. USA Atlanta, GA – Cellairis Amphitheatre at Lakewood

12.08. USA Nashville, TN – Municipal Auditorium

13.08. USA Rogers, AR – Walmart Arkansas Music Pavilion

15.08. USA San Antonio, TX – Freeman Coliseum

16.08. USA Oklahoma City, OK – The Zoo Amphitheatre

18.08. USA Denver, CO – Fiddler’s Green Amphitheatre

19.08. USA Salt Lake City, UT – USANA Amphitheatre

21.08. USA Boise, ID – Ford Idaho Center Amphitheater

23.08. USA Portland, OR – Sunlight Supply Amphitheater

26.08. USA San Jose, CA – SAP Center

In ihrer 35-jährigen Karriere haben Anthrax über 10 Millionen Platten verkauft. Sie erhielten mehrfach Gold- und Platin-Auszeichnungen, sechs Grammy-Nominierungen und weitere Auszeichnungen von Medien, Industrie und Fans. 1991 half ihre Musik dabei, Rassen- und Genrebarrieren einzureißen, als sie mit Public Enemy für Bring The Noise zusammenarbeiteten. Und natürlich haben Anthrax als Teil der Big Four mit Metallica, Slayer und Megadeth den Weg des Thrash/Metal-Genres geebnet.

