Majestica: veröffentlichen ihr neues Album „Power Train“ und Video zu „Battle Cry“

Die schwedische Symphonic-Power-Metal-Band Majestica schlägt mit der Veröffentlichung ihres neuesten Albums Power Train, das über Nuclear Blast Records erschienen ist, ein neues, aufregendes Kapitel auf.

Die Fans erwartet eine fesselnde musikalische Reise, gefüllt mit kraftvollen Riffs und epischen Refrains, die Träume wecken und den Hörer in eine märchenhafte Welt entführen.

Um ihrem kreativen Prozess treu zu bleiben, haben Majestica wieder einmal die volle Kontrolle über die Produktion übernommen und das Album selbst geschrieben, aufgenommen und produziert. Der Großteil der Aufnahmen fand in ihrem neuen kreativen Zuhause, den Majestic Studios, statt, während Jonas Kjellgren, der bereits an A Christmas Carol und Metal United gearbeitet hat, für den Mix verantwortlich zeichnete.

Visuell wird Power Train von Jan Yrlund / Darkgrove Design zum Leben erweckt, dessen atemberaubendes Artwork die Fans dazu einlädt, auf den Bahnsteig zu steigen, den Ruf „all aboard“ zu hören und sich auf eine unvergessliche Metal-Reise zu begeben. Anlässlich der Veröffentlichung haben Majestica ein spektakuläres neues Musikvideo zum Song Battle Cry veröffentlicht, das den Fans weltweit ein weiteres episches visuelles Erlebnis bietet. Steigt jetzt auf den Power Train und begleitet Majestica auf dieser spannenden Reise!

Chris Davidsson kommentiert die Albumveröffentlichung: „Endlich wird unser neues Album veröffentlicht! Es war ein langer Prozess und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir können es kaum erwarten zu hören, was ihr alle darüber denkt! Das Album hat eine Menge Dynamik, es erinnert an eine Zugfahrt, es geht schnell, wird langsamer, Mid-Tempo, wieder volles Tempo und so weiter. Ich denke, es ist für jeden etwas dabei, also springt auf den Zug auf und genießt die Fahrt! All aboard!“

Tommy Johansson fährt fort: „Der Song Battle Cry versetzt dich in die Zeit zurück, als Wikinger die Meere befuhren, und ist ein schneller, melodischer und mitsingbarer Piraten-Metal-Song.

Der Sound ist sehr stark von Running Wild inspiriert, mit einigen verklärten Elementen aus der alten ReinXeed-Ära. Setzt die Segel und hört euch unseren Schlachtruf an!“

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

