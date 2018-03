Manowar’s Joey DeMaio: Spoken Word Tour ‘The Blood Of The Kings’

Im Vorfeld eines ausverkauften Konzerts in München überraschte Joey DeMaio heute mit einer sensationellen und unerwarteten Ankündigung für jeden echten Manowar Fan!

Zum ersten Mal werden Manowar ihre geheimen Archive öffnen und ihren Fans die offizielle Geschichte von Manowar erzählen, von ihren Anfängen bis heute!

Das Leben auf Tour und im Studio; Ruhm und Herausforderungen, Geheimnisse und Triumphe – Joey DeMaio enthüllt The Blood Of The Kings Kapitel für Kapitel, live auf der Bühne, in einer fesselnden One-Man-Multimediashow.

Die The Blood Of The Kings Spoken Word Tour ist ein seltener, persönlicher Einblick in die außergewöhnliche Karriere einer der legendärsten, beständigsten Bands im Heavy Metal.

Allgemeine Tickets (General Admission Tickets) sind ab sofort exklusiv auf www.eventim.de im Vorverkauf.

01.11.2019 – München – Technikum

02.11.2019 – Nürnberg – Kleine Meistersingerhalle

03.11.2019 – Stuttgart – Liederhalle (Silchersaal)

04.11.2019 – Frankfurt – Batschkapp

05.11.2019 – Düsseldorf – Savoy Theater

07.11.2019 – Bochum – Christuskirche

08.11.2019 – Hamburg – Kleine Laeiszhalle

09.11.2019 – Berlin – Tempodrom (Kleine Arena)

10.11.2019 – Leipzig – Haus Leipzig

Ultimate Fan Experience (UFE) Upgrades, die ein noch tiefergehendes Live-Erlebnis bieten, werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf gehen. Ultimate Fan Experience Upgrades sind ausschließlich in Verbindung mit einem Allgemeinen Ticket (General Admission Ticket) gültig. Fans sollten ihre General Admission Tickets sofort sichern. Für mehr Info gehe zu manowar.com und folge facebook.com/manowar und twitter.com/manowar

Über Manowar: Der Einfluß Manowars auf die Rock Musik ist unbestreitbar. Während ihrer beeindruckenden Karriere hat die Band dem Heavy Metal durch eine Kombination aus einzigartiger Handwerkskunst und charakteristischem Songwriting ihren Stempel aufgedrückt. Mit Überzeugung, Beharrlichkeit und dem Mut, unbeirrbar ihren eigenen Weg zu gehen, meisterte die Band immer wieder auch scheinbar unüberwindbare Hürden. In einer Zeit, in der Casting-Show-Gewinner und leichte Popsongs dominieren, geben Manowar ihren Fans das, was diese seit jeher an ihnen schätzen: echten, wahren Metal als Soundtrack ihres Lebens und Songs die den Wagemut des Einzelnen und den Geist der Gemeinschaft feiern.

Ausgezeichnet mit zahlreichen Gold- und Platin-Auszeichnungen, haben Manowar mehr als 35 Tourneen absolviert und als Headliner ausverkaufte Veranstaltungen mit 10.000 bis 50.000 Plätzen bespielt.

Manowars beispiellos treue Fangemeinde in Deutschland, Skandinavien, Italien und Spanien, den USA und Kanada, ebenso wie in den Wachstumsmärkten in Osteuropa, Asien und Südamerika spiegelt sich auch in ihren Live-Events wider: Fans aus über 40 Nationen reisten zum Beispiel nach Deutschland, um das Magic Circle Festival zu feiern.

Als Tribut an ihre einzigartige Fangemeinde spielten Manowar im Jahr 2009 für ihren Release Thunder In The Sky die Power-Ballade, Father in 18 verschiedenen Sprachen ein – eine weitere Heavy Metal Premiere. Mit kraftreichen Studio Alben wie The Lord Of Steel (2012) und Kings Of Metal MMXIV Silver Edition – eine komplette Neueinspielung des vielfach ausgezeichneten Bestsellers Kings Of Metal mit vielen Überraschungen und Bonus Tracks – begeisterten Manowar ihre loyale Fangemeinde mit gleicher Power in Indoor- und Festival Auftritten gleichermassen.

Mitte 2016 kündigten Manowar nach über vier Jahrzehnten im Metal Olymp ihre Abschiedstournee an: The Final Battle. Diese Tour ist ein ultimativer Metal-Marathon voller Hits und Fan-Favoriten und einer explosiven, brandneuen Multimedia Produktion!

Manowar:

Eric Adams: Vocals

Marcus Castellani: Drums

Karl Logan: Guitars

Joey DeMaio: Bass

