Margarita Witch Cult: neues Album „Strung Out In Hell“ erscheint am 18.07.2025

Die Doom Rock-Band Margarita Witch Cult aus Birmingham, UK, kündigt ihr neues Album Strung Out In Hell an, das am 18.07.025 über Heavy Psych Sounds veröffentlicht wird. Die Vorbestellungen sind ab sofort verfügbar.

Nach dem Erfolg ihres Debüts im Jahr 2023, das die Band durch Europa und das UK führte und ihnen eine treue Fangemeinde einbrachte, kehrt das Trio nun mit ihrem zweiten Album zurück. Strung Out In Hell nimmt alles, was das Debüt so fesselnd machte, und steigert es auf ein neues Level. Es ist ein kraftvolles Werk, das die Hörer mit seiner Intensität überwältigt.

Von Anfang bis Ende ist Strung Out In Hell ein wilder Ritt durch die Abgründe. Es wird dich umarmen, nur um dich dann wieder auszuspeien. Es ist der Soundtrack zur Afterparty des Lebens auf der Erde. Lass dich von seinem verführerischen Gesang mitreißen. Mutiger, seltsamer und gnadenloser als je zuvor, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um auf den Zug von Margarita Witch Cult aufzuspringen. Und dieser Zug fährt schnell und direkt in die Dunkelheit.

Das neue Album Strung Out In Hell erscheint am 18. Juli bei Heavy Psych Sounds – Vorbestellungen sind möglich.

Tracklist:

Crawl Home To Your Coffin Scream Bloody Murder Conqueror Worm Witches Candle White Wedding Mars Rover Dig Your Way Out The Fool Who Put Bella In The Wych Elm

Margarita Witch Cult, die neuen Erben des Doom in der Heimat des Metals, Birmingham, UK, servieren eine gnadenlose Mischung aus stoned Sludge, demented Thrash und proto-metal Weirdness. Nach der Veröffentlichung ihres Lo-Fi-Kassetten-Demos Witchfinder im Jahr 2022, das international gefeiert wurde, haben sie sich für Desertfest London qualifiziert und einen Vertrag mit HPS unterschrieben. Die selbsternannten „Disciples of the Riff“ haben die Bühnen im UK erobert und hinterlassen ein erstauntes Publikum, das sich ihren unheiligen Klängen hingibt.

Das Power-Trio besteht aus Scott Abbott (Gesang & Gitarre), George Casual (Schlagzeug) und Jim Thing (Bass). Sie sind besonders begeistert von der Zusammenarbeit mit HPS auf internationaler Ebene und äußern: “It’s a stone cold honour to sign with Heavy Psych Sounds, they’re a vital part of the scene and have great fuckin‘ taste!“