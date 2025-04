Marilyn Manson: veröffentlicht Cover von „In The Air Tonight“

In Erwartung seiner bevorstehenden One Assassination Under God Tour, die nächste Woche startet, hat die ikonische Rocklegende Marilyn Manson ein Cover des bedeutenden Songs In The Air Tonight des herausragenden Musikers Phil Collins veröffentlicht. Die Single wurde zusammen mit dem B-Seiten-Track As Sick As The Secrets Of (Sleep) auf einer Maxi Single CD herausgebracht, die innerhalb von nur vier Stunden ausverkauft war. Die Tracks sind jetzt überall zum Streaming verfügbar.

Seht euch das Video zu In The Air Tonight hier an:

Stream In The Air Tonight: https://mm.bfan.link/in-the-air-tonight

Die weltweite One Assassination Under God Tour von Marilyn Manson beginnt im Mai und wird bis November dauern. Tickets sind hier erhältlich: https://www.marilynmanson.com/

Marilyn Manson – Worldwide One Assassination Under God Tour

May 2 – Grand Rapids, MI – GLC Live at 20 Monroe (Sold Out)

May 3 – Gary, IN – Hard Rock Live Northern Indiana (Sold Out)

May 4 – Detroit, MI – The Fillmore (Sold Out)

May 6 – Huntington, NY – The Paramount (Sold Out)

May 7 – Bethlehem, PA – Wind Creek Event Center (Sold Out)

May 9 – Philadelphia, PA – The Met

May 10 – Boston, MA – Citizens House of Blues (Sold Out)

May 12 – Montclair, NJ – The Wellmont Theater (Sold Out)

May 13 – Baltimore, MD – Pier Six Pavilion

May 15 – Myrtle Beach, SC – House of Blues (Sold Out)

May 16 – Charlotte, NC – The Fillmore (Sold Out)

May 18 – Daytona Beach, FL – Welcome To Rockville

May 20 – Atlanta, GA – Tabernacle (SOLD OUT)

May 21 – New Orleans, LA – The Fillmore (Sold Out)

May 24 – The Woodlands, TX – Cynthia Woods Mitchell Pavilion

May 25 – Dallas, TX – Dos Equis Pavilion

July 17 – Milwaukee, WI – Fiserv Forum

July 18 – Cadott, WI – Rock Fest

July 19 – Mansfield, OH – Inkcarceration Festival

Aug 7 – Sturgis, SD – Buffalo Chip

Aug 29 – Pryor, OK – Rocklahoma

Sep 3 – Istanbul, TR – Bonus Parkorman

Sep 18 – Louisville, KY – Louder Than Life

Sep 20 – Pittsburgh, PA – Roxian Theatre (Sold Out)

Sep 22 – St. Louis, MO – The Pageant

Sep 23 – Kansas City, MO – The Midland Theatre

Sep 25 – Denver, CO – Fillmore Auditorium

Sep 27 – Albuquerque, NM – Revel

Sep 30 – Anaheim, CA – House of Blues (Sold Out)

Oct 1 – San Diego, CA – SOMA

Oct 3 – Las Vegas, NV – Pearl Theater

Oct 5 – Sacramento, CA – Aftershock Festival

Oct 29 – Brighton, UK – Brighton Centre

Oct 31 – Bournemouth, UK – Windsor Hall

Nov 1 – Cardiff, UK – Utilita Arena

Nov 2 – Nottingham, UK – Motorpoint Arena

Nov 4 – Manchester, UK – O2 Apollo (Sold Out)

Nov 7 – London, UK – OVO Arena Wembley

Nov 9 – Nantes, FR – Zénith

Nov 11 – Paris, FR – Zénith (Sold Out)

Nov 13 – Antwerp, BE – Lotto Arena

Nov 14 – Dusseldorf, DE – Mitsubishi Electric Halle

Nov 15 – Prague, CZ – Fortuna Sports Hall

Nov 17 – Berlin, DE – Max-Schmeling-Halle

Nov 19 – Warsaw, PL – Torwar (Sold Out)

Nov 20 – Leipzig, DE – Quarterback Immobilien Arena

Nov 22 – Bern, CH – Festhalle Bern

Nov 23 – Grenoble, FR – Le Summum (Sold Out)

Nov 25 – Bergamo, IT – Chorus Life Arena (Sold Out)

Nov 27 – Barcelona, ES – Palau Olimpic de Badalona

Nov 28 – Madrid, ES – Palacio Vistalegre

Nov 30 – Lisbon, PT – Sagres Campo Pequeno

